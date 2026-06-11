Інтерес зріс майже вдвічі: чому інвестори частіше обирають преміумжитло

На первинному ринку житла змінився інвестиційний попит: покупці частіше зважають не лише на стартову ціну, а й на клас, концепцію та майбутню ліквідність об'єкта. Найпомітніше це видно у преміумсегменті, частка якого серед інвестиційних придбань зросла до 18 – 20%.

Чому інвестори обирають преміумжитло?

Комерційна директорка будівельної компанії GAZDA Маріанна Бігунець у коментарі 24 Каналу розповіла, що за останні роки інвестори стали частіше звертати увагу на преміумсегмент.

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У 2019 – 2021 роках на преміумжитло, зокрема апартаменти та великі будинки площею від 300 квадратних метрів, припадало не більше 10% інвестиційних придбань. Нині частка цього сегмента вже сягає 18 – 20%.

Покупці дедалі рідше обмежуються лише локацією, архітектурою, площею чи якістю матеріалів. Для них важливішим стає те, яке середовище створює житловий проєкт і наскільки зручним буде щоденне життя. Саме тому преміумжитло частіше сприймають як вкладення в безпеку, приватність, сервіс, якість життя та довгострокову ліквідність.

Маріанна Бігунець Комерційна директорка будівельної компанії GAZDA Фактично покупець у преміальному сегменті інвестує не суто в об'єкт нерухомості, а в певну модель життя. Для когось це приватність і тиша, для когось – сервіс і передбачуваність трибу, для когось – доступ до wellness-інфраструктури, життя в середовищі, яке не виснажує, а відновлює. Саме тому майбутнє преміальної нерухомості дедалі більше пов'язане з концептуальністю. Ексклюзивність залишається важливою, але вона вже не обмежується закритістю чи високою ціною. Справжня цінність таких об'єктів полягає в тому, що вони пропонують продуману "екосистему" для здорового, збалансованого та якісного життя.

За словами експертки, крім поточної ціни квадратного метра, інвестори оцінюють, чи матиме проєкт цінність для покупців й орендарів у майбутньому та чи матиме попит у складні періоди.

Який поріг входу для інвестицій у житло?

Поріг входу на первинний ринок житла залежить від сегмента. Наприклад, для економа та комфорт-класу інвестиція може починатися від 20 – 30 тисяч доларів. У бізнес-класі зазвичай потрібно орієнтуватися вже на 35 – 60 тисяч доларів.

У преміальному сегменті стартовий рівень вищий – від 70 тисяч доларів. Водночас окремі об'єкти можуть коштувати 170 – 200 тисяч доларів і більше.

Інвестиції в первинний ринок, особливо у преміумсегмент, потребують уважної оцінки ризиків. Купівля житла на етапі будівництва дає змогу зафіксувати нижчу ціну на старті. У якісних проєктах зі стабільними темпами будівництва вартість за перший рік може зрости на 15 – 17%, а різниця між стартовою ціною та ціною перед введенням в експлуатацію може сягати 30 – 35%.

Така дохідність не є автоматичною. Фактичний результат залежить від локації, класу об'єкта, темпів будівництва, репутації девелопера, якості проєкту, конкуренції в конкретному регіоні та загальної ситуації на ринку,

– зауважила Маріанна Бігунець.

На що звернути увагу перед купівлею житла для інвестиції?

Надійність девелопера. Перед купівлею варто перевірити, які проєкти компанія вже реалізувала і чи дотримувалася вона заявлених термінів. Також важливі якість готових об'єктів, дозвільні документи та репутація девелопера. Для інвестора головне – отримати завершене житло, яке матиме попит після здачі.

Локація. Район має бути перспективним не лише на момент купівлі, а й після введення будинку в експлуатацію. На майбутню ліквідність впливають транспортна доступність, інфраструктура, безпека, місця для відпочинку, попит на оренду та подальший розвиток району.

Концепція проєкту. Покупці дедалі частіше обирають не просто квадратні метри, а комфортне середовище. Стійкішими до ринкових змін можуть бути комплекси з розвиненою інфраструктурою, сервісами, рекреаційними зонами, безпековими рішеннями та зрозумілою ідеєю.

Фінансові умови. Перший внесок, іпотека, розтермінування, графік платежів і фіксація ціни можуть помітно вплинути на вигідність купівлі. Окремо варто перевірити, чи не закладена вартість безвідсоткового розтермінування від 24 місяців у стартову ціну квадратного метра.

Ризики. Житло на первинному ринку може зрости в ціні ще на етапі будівництва, але результат залежить від багатьох чинників, тому інвестору варто заздалегідь визначити стратегію: купівля для перепродажу, оренди чи збереження капіталу.

Інвестор сьогодні зважає не лише на потенційний прибуток, а на майбутню затребуваність об'єкта. Якщо проєкт має сильну концепцію, якісне середовище, зрозумілу аудиторію, сервіс, безпеку та локацію з рекреаційними можливостями, він має значно більше шансів залишатися цінним і після завершення будівництва,

– підсумувала експертка.

На що будівельні компанії беруть кредити у 2026 році?

У 2026 році будівельні компанії дедалі частіше залучають кредити для розвитку бізнесу та реалізації нових проєктів. Найбільший попит мають позики на придбання техніки, оновлення обладнання та забезпечення енергетичної автономності.

Будівельні компанії дедалі частіше використовують енергоефективні матеріали, автономні джерела живлення та системи накопичення енергії, які допомагають забезпечити стабільнішу роботу об'єктів в умовах енергетичних ризиків.