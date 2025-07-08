Попит на новобудови знизився: чому інвестори не хочуть купувати нові квартири в Києві

У Києві все менше прокупців розглядають квартири в новобудові як інвестицію. Після повномасштабного вторгнення цей показник впав у кілька разів. І нинішня тенденція свідчить про те, що інвестиційний попит навряд чи зросте найближчим часом.

Якщо до повномасштабного вторгнення 60% угод у Києві були інвестиційними, то тепер на ранніх етапах будівництва переважає звичайна купівля. Про це розповів партнер українського девелопера DIM Арсеній Насіковський, пише 24 Канал.

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Чому інвестицій у первинну нерухомість поменшало

Залежно від класу житла, собівартість будівництва зросла на 10 – 30%. Водночас відчувається значний дефіцит кваліфікованої робочої сили. Наприклад, DIM зараз працює над будівництвом об'єкта на 33 поверхи. І для того, щоб завершити внутрішнє оздоблення будинку, девелопер змушений залучати одразу декілька компаній.

Звісно, що через зростання собівартості об'єкти дорожчають. Часто ціна навіть перевищує готові квартири на вторинці. Через це й інвестори менше обирають новобудови.

Причина не в нестачі коштів чи зниженні кількості покупців. Просто вартість первинного житла часто перевищує ціни на готові об'єкти на вторинному ринку поблизу. Забудовник не може продавати нижче собівартості, яка зросла від 10 до 30%,

– пояснив експерт.

На думку Насіковського, після закінчення війни житлова нерухомість залишиться основним сегментом для інвестування. Особливо в попиті будуть квартири сегментів "бізнес" та "преміум" в центрі столиці.



Новий багатоквартирний будинок / Фото Pexels

Нова тенденція на ринку новобудов

У Києві багато забудовників перейшли працювати в клас "економ", де квадратний метр коштує до 1000 доларів. У цьому сегменті з'являється багато проєктів, зокрема в Ірпені, Бучі та інших передмістях столиці.

На думку експерта, в цих сегментах малоймовірне суттєве зростання цін. Тому з погляду вигідності забудовникам краще зосереджуватися на центральних районах Києва. Там лімітована кількість пропозицій, а попит тільки зростатиме.