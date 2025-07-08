П'ятірку міст з найдешевшими однокімнатними квартирами складають: Херсон, Запоріжжя, Суми, Миколаїв та Харків. Якщо брати до уваги міста з кращою безпековою ситуацією, то мовитиметься про бюджетне житло. Наприклад, однокімнатна квартира на вторинці коштуватиме до 1,3 мільйона гривень, розповідає 24 Канал.

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Де шукати бюджетні квартири

Однокімнатні

За даними OLX, містами із доступним житлом є Кропивницький та Дніпро – 999 тисяч та 1,1 мільйона гривень відповідно.

Із середньою вартістю 1,2 – 1,3 мільйона гривень можна придбати однокімнатну квартиру в Чернігові, Полтаві та Хмельницькому. З цього переліку міст найбільше подорожчали квартири у Хмельницькому – на 10% за рік.



Вторинні житлові будинки у Дніпрі / Фото DIM.RIA

Двокімнатні

Помешкання з двома кімнатами також найбюджетніше в Дніпрі та Кропивницькому – 1,5 та 1,6 мільйона гривень відповідно.

За ціною до 2 мільйонів гривень можна придбати двокімнатну квартиру:

у Чернігові та Полтаві – 1,7 мільйона гривень;

у Хмельницькому – 1,8 мільйона гривень.

У Хмельницькому, Чернігові та Полтаві середня вартість за рік зросла на 8 – 9%.

Трикімнатні

У Дніпрі та Кропивницькому трикімнатна квартира обійдеться приблизно у 2 мільйони гривень. Трохи дорожче житло у Хмельницькому та Полтаві – 2,1 та 2,2 мільйона гривень відповідно. А вже наступним у списку буде Чернігів із невеликим відривом у 2,3 мільйона гривень.