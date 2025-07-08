Пятерку городов с самыми дешевыми однокомнатными квартирами составляют: Херсон, Запорожье, Сумы, Николаев и Харьков. Если принимать во внимание города с лучшей ситуацией безопасности, то речь будет идти о бюджетном жилье. Например, однокомнатная квартира будет стоить до 1,3 миллиона гривен, рассказывает 24 Канал.

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Где искать бюджетные квартиры

Однокомнатные

По данным OLX, городами с доступным жильем являются Кропивницкий и Днепр – 999 тысяч и 1,1 миллиона гривен соответственно.

Со средней стоимостью 1,2 – 1,3 миллиона гривен можно приобрести однокомнатную квартиру в Чернигове, Полтаве и Хмельницком. Из этого перечня городов больше всего подорожали квартиры в Хмельницком – на 10% за год.



Вторичные жилые дома в Днепре / Фото DIM.RIA

Двухкомнатные

Жилье с двумя комнатами также самое бюджетное в Днепре и Кропивницком – 1,5 и 1,6 миллиона гривен соответственно.

По цене до 2 миллионов гривен можно приобрести двухкомнатную квартиру:

в Чернигове и Полтаве – 1,7 миллиона гривен;

в Хмельницком – 1,8 миллиона гривен.

В Хмельницком, Чернигове и Полтаве средняя стоимость за год выросла на 8 – 9%.

Трехкомнатные

В Днепре и Кропивницком трехкомнатная квартира обойдется примерно в 2 миллиона гривен. Немного дороже жилье в Хмельницком и Полтаве – 2,1 и 2,2 миллиона гривен соответственно. А уже следующим в списке будет Чернигов с небольшим отрывом в 2,3 миллиона гривен.