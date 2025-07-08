Если до полномасштабного вторжения 60% сделок в Киеве были инвестиционными, то теперь на ранних этапах строительства преобладает обычная покупка. Об этом рассказал партнер украинского девелопера DIM Арсений Насиковский, пишет 24 Канал.

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Почему инвестиций в первичную недвижимость стало меньше

В зависимости от класса жилья, себестоимость строительства выросла на 10 – 30%. В то же время ощущается значительный дефицит квалифицированной рабочей силы. Например, DIM сейчас работает над строительством объекта на 33 этажа. И для того, чтобы завершить внутреннюю отделку дома, девелопер вынужден привлекать сразу несколько компаний.

Конечно, что из-за роста себестоимости объекты дорожают. Часто цена даже превышает готовые квартиры на вторичке. Поэтому и инвесторы меньше выбирают новостройки.

Причина не в нехватке средств или снижении количества покупателей. Просто стоимость первичного жилья часто превышает цены на готовые объекты на вторичном рынке поблизости. Застройщик не может продавать ниже себестоимости, которая выросла от 10 до 30%,

– пояснил эксперт.

По мнению Насиковского, после окончания войны жилая недвижимость останется основным сегментом для инвестирования. Особенно в спросе будут квартиры сегментов "бизнес" и "премиум" в центре столицы.



Новый многоквартирный дом / Фото Pexels

Новая тенденция на рынке новостроек

В Киеве многие застройщики перешли работать в класс "эконом", где квадратный метр стоит до 1000 долларов. В этом сегменте появляется много проектов, в частности в Ирпене, Буче и других пригородах столицы.

По мнению эксперта, в этих сегментах маловероятно существенный рост цен. Поэтому с точки зрения выгодности застройщикам лучше сосредотачиваться на центральных районах Киева. Там лимитированное количество предложений, а спрос будет только расти.