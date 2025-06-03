Незнайомці вдерлися в порожній будинок: тепер "захищають" його від таких, як вони

В Іспанії люди захопили порожній будинок у невеликому селі. Вони встановили там сигналізацію, аби захистити нібито свою "власність" від схожих порушників.

Що відомо про цей нетиповий інцидент, 24 Канал розповідає з посиланням на Oddity Central.

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Захопили будинок і облаштовуються там

У маленькому селі в іспанській провінції Бургос група незнайомців захопила покинутий будинок і встановила в ньому сигналізацію, аби не допустити інших "непроханих" відвідувачів.

Інцидент трапився в районі Сан-Мігель-де-Педросо. За словами очевидців, сквотери оселилися в будинку, в якому ніхто не жив приблизно 20 років. Вони винесли з будівлі старі меблі, принесли власні речі та повісили табличку з попередженням про охоронну систему.

Вони проникли в будинок, який їм не належить, а тепер охороняють його від інших,

– описав ситуацію один з місцевих.

Цей випадок викликав серйозне занепокоєння серед жителів села. Вони побоюються, що схоже може трапитися й з їхнім житлом.



Зловмисники навіть встановили охорону захопленого будинку / Фото Burgos Conecta

Сквотери пішли далі, поліція нічого не робить

За повідомленнями ЗМІ, сквотери навіть намагалися оформити офіційну реєстрацію, однак поки що безрезультатно. Тим часом власник будинку вже тричі звертався зі скаргами до правоохоронців, але вони не вжили ефективних заходів для виселення чужинців.

Ще більше хвилювання викликає те, що сквотери облаштувалися і на прилеглому полі, де тримають своїх собак. За словами місцевих мешканців, усе сталося швидко та без спротиву. Тепер селяни з недовірою ставляться до будь-яких нових людей, особливо тих, хто приїжджає лише на вихідні.

Цей випадок став прикладом дедалі більшого занепокоєння в іспанському суспільстві через правові лазівки у боротьбі з незаконним захопленням житла – особливо в сільській місцевості, де багато будинків залишаються без нагляду.