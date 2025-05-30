Відповідну інформацію днями повідомили у телеграмі "Івано-Франківськ 24/7", інформує 24 Канал.

Зверніть увагу 7 простих вечірніх звичок, які допоможуть підтримувати дім у чистоті щодня

Сміттєзвалище у квартирі

В Івано-Франківську чоловік роками накопичує у квартирі непотріб. Люди скаржаться на нестерпний сморід у під'їзді, підвищену вологість і тарганів.

За словами сусідів, чоловік не виносить сміття вже понад 10 років. Вирішити проблему непросто – він поводиться агресивно та, за словами сусідів, навіть кидається на людей. Мешканцям будинку залишається лише сподіватися, що розголос приверне увагу влади або відповідних служб.



Чоловік накопичив у квартирі купи сміття / Скриншот з відео

На відео, яке оприлюднили очевидці, видно, що сміттям заповнені усі приміщення – кімната, кухня, коридор і навіть санвузол. Підлога місцями затоплена водою.



Люди скаржаться, що сміття чоловік не виносить роками / Скриншот з відео

Чому люди перетворюють свій дім на звалище

Часто це пов'язане із психологічним розладом, відомим як синдром Плюшкіна (синдром патологічного накопичення) – різновид нав'язливої поведінки, що проявляється у збиранні, накопиченні та зберіганні речей, які не використовуються у повсякденному житті.

Його можуть спричинити: психологічні травми, відчуття безпеки через накопичення речей, складність у прийнятті рішень, вікові особливості тощо.

Нагадаємо, раніше Єпископський проспект, який колись був найдорожчим район у Лондоні, перетворився на звалище. Усе через масштабне будівництво та будівельне сміття, яке тривалий час не прибирали.