"Продають, як хату в селі": на Житомирщині можна купити покинутий історичний палац

У селі Іванківці, що на Житомирщині, продають садибу Модеста Єзерського. Це історична будівля, що не входить до офіційного реєстру пам'яток, тому її вирішили продати як звичайну нерухомість.

Оголошення про продаж маєтку з'явилося на онлайн-платформі OLX, розповідає 24 Канал. Авторка вказує, що будівля потребує ремонту, але насправді вона в дуже занедбаному стані.

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Який вигляд має покинутий палац

Садиба Модеста Єзерського розташована за 25 кілометрів від Житомира. Разом із палацом продають земельну ділянку площею 40 соток та озеро площею 13,9 гектара.

Можна під пансіонат, санаторій або ресторан, оскільки там високі стелі, до 6 квадратів, князівських часів. Зроблена дорога, поряд річка, дуже мальовниче місце. Комунікації є біля дороги, інтернет, світло та газ,

– пише авторка в оголошенні.

Палац складається з шести залів та підвалу, де є ще три зали з вікнами. Поряд розташований ще один будинок вільного призначення. Попередня ціна маєтку – 62 тисячі доларів, адже власник готовий знизити ціну.

Маєток у занедбаному стані, але велич його збереглася / Фото "Україна Інкогніта"

Що відомо про садибу Модеста Єзерського

Громадська організація "Україна Інкогніта" прокоментувала оголошення про продаж маєтку. У дописі на фейсбук-сторінці мовиться про те, що садиба Модеста Єзерського виконана в неоготичному стилі. Її збудували у 1892 році.

Продається палац. Недорого. Отак просто, ніби просто хата у селі,

– мовиться в дописі.

До стану напівруїни садибу довела "приватна бутність". У палаці частково збереглася кахляна піч, адже нижню частину місцеві жителі розбили, добуваючи вогнетривку цеглу.