Знайти бюджетну квартиру на первинному ринку – завдання не з легких. За ціною до 1 мільйона гривень пропонують житло лише у двох обласних центрах, розповідає 24 Канал, посилаючись на коментар експертки OLX Нерухомості Оксани Остапчук для ЕП.

Зверніть увагу Які квартири в новобудовах обиратимуть українці у 2025 році: відповідь експертки

Де найдешевші квартири в новобудовах

В умовах війни українці все частіше шукають дешевші варіанти житла, зокрема, на первинному ринку. Новобудови привертають увагу через кращі умови планування, інфраструктуру та доступні державні програми кредитування, які здебільшого орієнтовані на первинні об'єкти.

Найнижчі ціни на квартири в новобудовах зараз у Херсоні та Харкові. Там житло продають за ціною до 1 мільйона гривень. У Херсоні через складну безпекову ситуацію попит низький, то відповідно й низькі ціни. У Харкові покупці активніші – на платформі OLX оголошення отримують більше відгуків. Однак на значну частку квартир покупців не знаходиться, тому забудовники продають житло за мінімальною ціною, щоб уникнути фінансових втрат.

Квартира за 1,5 мільйона гривень

За даними OLX Нерухомість, знайти однокімнатну квартиру вартістю до 1,5 мільйона гривень (близько 35 800 доларів) реальніше. Житло в такому ціновому діапазоні можна придбати у десяти областях, зокрема в Хмельницькому, Чернігові, Сумах, Житомирі, Миколаєві та Запоріжжі.

Сьогодні квартири в новобудовах за ціною автомобіля – не міф, а реальність для багатьох регіонів України,

– каже керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомості Оксана Остапчук.

Експертка зазначає, що під час купівлі житла завжди треба перевіряти забудовника та документи, яка ціна не була б. Це допоможе уникнути ризиків та зробити покупку максимально вигідною.