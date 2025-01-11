На думку оглядачки ринку Вікторії Берещак, у 2025 році відбуватиметься подальша поляризація ринку. Потенційні покупці обиратимуть житло в окремих забудовників, пише 24 Канал у матеріалі "Що зміниться на ринку нерухомості у 2025 році та які будуть ціни: прогноз експертів".
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Які квартири обиратимуть українці
На думку експертки, потенційні покупці розглядатимуть житло в тих забудовників, які зможуть забезпечити:
- стабільно високу будівельну динамку (і відсутність тривалих перерв з 2022 року);
- різні способи купівлі (тривале розтермінування, купівля за держпрограмами);
- великий вибір житла (планувальні рішення, ергономіка простору);
- адаптацію житла та ЖК до сучасних реалій (енергетична незалежність, пункти незламності тощо).
Конкретно, на думку Вікторії Берещак, покупці розглядатимуть квартири в ЖК комфорт-плюс сегмента (поліфункціональний квартал, місто в місті). У пріоритеті помешкання з європлануванням площею 50 – 75 квадратів.
Квартири в новобудові / Фото Pexels
На скільки може подорожчати квадратний метр
Зростання може становити від 15% до 20 – 25%, каже директорка з продажів будівельної компанії GAZDA Маріанна Бігунець.
На думку експертки, на вартість може вплинути розмір інфляції (здорожчання будівельних матеріалів та будівельно-монтажних робіт), ситуація на валютному ринку, зміни в оподаткуванні, рівень попиту.