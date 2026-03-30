У гірських містах Італії віддають будинки за 1 євро: що треба знати покупцю

В Італії продають будинки за 1 євро в невеликих гірських містах, де накопичилося багато покинутого житла. Символічна ціна означає, що новий власник має вкласти кошти у повне відновлення будівлі.

В яких містах пропонують будинки за 1 євро?

Будинки за 1 євро пропонують у регіоні Лігурія – у містах Піньоне та Тріора, які розташовані в гірській частині, далі від узбережжя, пише УНІАН.

Дивіться також Чи можна переїхати в Альпи та отримати 27 тисяч євро: які умови

Це не туристичні центри, тому частина житла там роками залишається без мешканців.

Піньоне розташоване неподалік Чінкве-Терре, але не стало популярним напрямком, попри близькість до відомого узбережжя. Місто має спокійний ритм життя, і через відсутність постійного попиту на житло там накопичилося багато порожніх будинків.

Тріора – середньовічне місто зі щільною забудовою та вузькими вулицями, де збереглася стара архітектура. У його центрі є багато кам'яних будинків, які тривалий час не використовуються і поступово занепадають.

Обидва міста мають спільну проблему – покинуті будівлі, які роками стоять без догляду. Саме такі об'єкти виставляють на продаж, щоб залучити нових власників і відновити житло. Це старі кам'яні будинки, які потребують капітального ремонту і не придатні для проживання без реконструкції.

Скільки насправді може коштувати такий будинок?

Ціна у 1 євро є лише формальною, оскільки після купівлі виникають обов'язкові витрати, які значно перевищують цю суму. Новий власник має оформити угоду, внести депозит і підготувати проєкт реконструкції.

Оформлення документів, податки та супровід зазвичай коштують від 7 до 12 тисяч євро, а гарантійний депозит становить приблизно 3 – 5 тисяч євро. Також потрібно оплатити проєкт реконструкції, який може коштувати від 1,5 до 10 тисяч євро залежно від складності робіт.

Найбільша частина витрат припадає на ремонт, адже більшість таких будинків перебуває у занедбаному стані. Вартість робіт зазвичай рахують залежно від площі та стану будівлі, тому підсумкова сума може суттєво відрізнятися.

Базові роботи можуть коштувати приблизно 300 – 600 євро за квадратний метр, тоді як повне відновлення може сягати 1 200 – 1 800 євро за квадратний метр. У результаті навіть невеликий будинок може потребувати від 12 до 50 тисяч євро вкладень, а для більших або більш пошкоджених об'єктів витрати зростають до 25 – 100 тисяч євро і більше.

До загальної суми додаються витрати на підключення комунікацій та приведення будинку до житлового стану, що також впливає на фінальний бюджет.

Чи можна знайти подібне житло в Україні?