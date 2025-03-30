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30 березня, 17:20
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За переїзд у деякі села Італії пропонують 100 тисяч євро: що просять натомість

Наталія Пристанська
Основні тези
  • У регіоні Трентіно на півночі Італії запускають програму з пожвавлення сіл, які вимирають, пропонуючи 100 тисяч євро за ремонт і заселення покинутих будинків у Доломітових Альпах.
  • У програмі беруть участь 33 населених пункти.

На півночі Італії за переїзд у гірські села платитимуть 100 тисяч євро. Це відбуватиметься в межах проєкту з пожвавлення сіл, які вимирають.

Детально про проєкт та його умови 24 Канал розповідає з посиланням на CNN Travel.

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Програма заохочення переїзду в гірські села Італії

На півночі Італії, в регіоні Трентіно запустили програму з пожвавлення сіл, які вимирають. Відповідно до її умов тим, хто погодиться відремонтувати й обжити занедбані будинки в мальовничих Доломітових Альпах, заплатять 100 тисяч євро.

Майбутні власники можуть отримати 80 тисяч євро на ремонт і ще 20 тисяч євро на купівлю нерухомості. Але є важлива умова будинок повинен бути заселений протягом 10 років. Там має жити або сам власник, або орендар. Якщо порушити ці умови, то отримані гроші доведеться повернути.

Новим власникам заборонять здавати житло в короткострокову оренду, яка популярна серед туристів біля гірськолижних курортів та термальних джерел.


За переїзд у 33 італійські села платитимуть 100 тисяч євро / Фото Antonio Scarpi 

Проєкт покликаний боротися з депопуляцією. Адже в багатьох гірських селах регіону кількість покинутих будинків перевищує кількість населених. Там все частіше закривають школи, магазини та інші об'єкти інфраструктури.

На відміну від італійських регіонів, де будинки продавали всього за 1 євро, Трентіно акцентує на якості життя та сталому розвитку населених пунктів. На цю програму на найближчі два роки передбачили 10 мільйонів євро. Основна мета – не лише повернути людей у села, але й стимулювати розвиток місцевої економіки.

Які населені пункти беруть участь у проєкті

Участь у програмі беруть 33 населених пункти. Остаточний список затвердять у квітні. Серед претендентів – мальовничі райони Валь-ді-Нон і Валь-ді-Соль, зокрема село Вермільйо, в якому недавно знімали фільм про Першу світову війну.

Обиратимуть саме покинуті будинки, які псують зовнішній вигляд села або створюють небезпеку.