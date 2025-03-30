За переїзд у деякі села Італії пропонують 100 тисяч євро: що просять натомість
- У регіоні Трентіно на півночі Італії запускають програму з пожвавлення сіл, які вимирають, пропонуючи 100 тисяч євро за ремонт і заселення покинутих будинків у Доломітових Альпах.
- У програмі беруть участь 33 населених пункти.
На півночі Італії за переїзд у гірські села платитимуть 100 тисяч євро. Це відбуватиметься в межах проєкту з пожвавлення сіл, які вимирають.
Детально про проєкт та його умови 24 Канал розповідає з посиланням на CNN Travel.
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Програма заохочення переїзду в гірські села Італії
На півночі Італії, в регіоні Трентіно запустили програму з пожвавлення сіл, які вимирають. Відповідно до її умов тим, хто погодиться відремонтувати й обжити занедбані будинки в мальовничих Доломітових Альпах, заплатять 100 тисяч євро.
Майбутні власники можуть отримати 80 тисяч євро на ремонт і ще 20 тисяч євро на купівлю нерухомості. Але є важлива умова – будинок повинен бути заселений протягом 10 років. Там має жити або сам власник, або орендар. Якщо порушити ці умови, то отримані гроші доведеться повернути.
Новим власникам заборонять здавати житло в короткострокову оренду, яка популярна серед туристів біля гірськолижних курортів та термальних джерел.
За переїзд у 33 італійські села платитимуть 100 тисяч євро / Фото Antonio Scarpi
Проєкт покликаний боротися з депопуляцією. Адже в багатьох гірських селах регіону кількість покинутих будинків перевищує кількість населених. Там все частіше закривають школи, магазини та інші об'єкти інфраструктури.
На відміну від італійських регіонів, де будинки продавали всього за 1 євро, Трентіно акцентує на якості життя та сталому розвитку населених пунктів. На цю програму на найближчі два роки передбачили 10 мільйонів євро. Основна мета – не лише повернути людей у села, але й стимулювати розвиток місцевої економіки.
Які населені пункти беруть участь у проєкті
Участь у програмі беруть 33 населених пункти. Остаточний список затвердять у квітні. Серед претендентів – мальовничі райони Валь-ді-Нон і Валь-ді-Соль, зокрема село Вермільйо, в якому недавно знімали фільм про Першу світову війну.
Обиратимуть саме покинуті будинки, які псують зовнішній вигляд села або створюють небезпеку.