Криниця просто в кімнаті: у Карпатах продають незвичний будинок-лабіринт

У карпатському селі виставили на продаж будинок із криницею всередині. Через незвичне планування та кількість кімнат оселю вже називають "лабіринтом" й активно обговорюють у соцмережах.

Як виглядає будинок із криницею просто у кімнаті?

Як розповів користувач на своїй сторінці andriy__gushul, незвичайний будинок розташований у Чернівецькій області, в селі Мигове, що відоме як гірськолижний курорт.

Оселя має два поверхи та простору територію, адже площа ділянки становить 60 соток. Приблизно за один кілометр розташована лижна траса.

Найбільше уваги привертає криниця, яку облаштували просто в кімнаті.

Криниця прямо у будинку. Я вам скажу це гарний варіант, тому що зимою тепло, звідси одразу йде вода і шланги не будуть замерзати,

– каже власник у відео.

Планування виглядає складним через велику кількість кімнат і переходів. Саме тому будинок порівнюють із лабіринтом. Усередині є простора кухня, традиційна піч і камін, а також великий зал для відпочинку. Окремо облаштована ванна кімната з необхідними комунікаціями.

На другому поверсі розміщені спальні та гардеробна. З балкона відкривається вид на Карпати. У будинку також є велика пивниця для зберігання запасів.

Що пишуть у коментарях про карпатський "будинок-лабіринт"?

Незвична оселя привернула увагу користувачів після публікації відео в мережі. У коментарях будинок часто називають "карпатським лабіринтом". Люди жартують, що через велику кількість кімнат і переходів у ньому легко загубитися.

Нарнія якась, зайшов у Тернополі, вийшов під Сумами.

А попередні власники вже звідти вийшли?

Ні в якому разі не пити в цьому будинку, а то не знайдеш вихід.

Криниця в хаті? Тепер зрозуміло чому такі лабіринти. Будинок будувався навколо криниці.

Окремо користувачі обговорюють криницю всередині будинку. Частина дивується такому рішенню, інші звертають увагу на можливі наслідки, зокрема на підвищену вологість у приміщенні.

Скільки може коштувати ремонт старої хати?

Базовий ремонт старої хати після купівлі обходиться значно дорожче, ніж очікують покупці на старті, розповіла оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак у коментарі 24 Каналу.

Мінімальне оновлення такого житла оцінюють приблизно у 200 – 400 доларів за квадратний метр, і ця сума покриває лише базові роботи без складної реконструкції.

Найбільше витрат припадає на заміну даху, ремонт перекриттів, а також оновлення електропроводки й сантехніки. Окремо доводиться витрачатися на утеплення, встановлення нових вікон і внутрішні роботи, оскільки старі будинки часто мають зношені конструкції.

Тому навіть невелика хата обходиться у 10 – 20 тисяч доларів. Якщо площа більша або стан будинку гірший, витрати зростають до 20 – 40 тисяч доларів і більше, тому початкова дешевизна такого житла швидко зникає.