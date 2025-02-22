У Парижі одну 13-метрову кімнату перетворили на повноцінну квартиру: ось результат

У рамках проєкту Newer to Small французькі дизайнери зробили з однієї кімнати в Парижі гарну сучасну квартиру. Колись це справді було одне приміщення довжиною 13 метрів.

Така довга кімната колись була типовою для будинку XIX століття, де жила прислуга. Саме таке приміщення слугувало її особистим простором під назвою chambre de bonne, розповідає 24 Канал, посилаючись на Newer to Small.

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З однієї кімнати зробили компактну квартиру

Квартиру вирішили розділити на два рівні. На першому поверсі розташовані канапа з драбиною, письмовий стіл, кухонна зона, ванна кімната та невелика вітальня. Кондиціонер та обігрівач сховані під столом. Кухонна зона хоч і крихітна, але функціональна, щоб можна було готувати та їсти. На другому поверсі, який можна назвати мансардою, розташоване спальне місце.

Всі шафи та пральна машина майстерно приховані за дзеркалами. Це чудове рішення для компактного зберігання речей та візуального розширення простору.

Крихітна квартира з 13-метрової кімнати / Фото Never to Small

Інтер'єр у квартирі дуже світлий, в основному переважають білий колір та відтінок світлого натурального дерева. Єдиний яскравий акцент – плитка в душі насиченого блакитного кольору.

Нова квартира розташована в 16-му окрузі Парижа, на авеню де Нью-Йорк. Це зовсім поруч із Сеною, коло Ейфелевої вежі та музею Шайо, тож вона стане чудовим варіантом для короткострокової оренди.

Яке зараз використовують "кімнати для прислуг" у Парижі

Так звані chambre de bonne зазвичай розташовані на верхньому поверсі, до якого можна дістатися тільки сходами. Якщо ще враховувати той факт, що вони крихітні, то про ніяку зручність тут не мовиться.

Зараз "кімнати для прислуг" – найдешевші варіанти оренди в Парижі, які зазвичай обирають студенти чи туристи. Зазвичай їхня площа становить до 12 квадратних метрів, там є мансардна спальня, а також буває тільки спільний туалет. На ринку орендодавці називають їх studettes (малі студії).