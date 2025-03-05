Місто майбутнього: у китайському мегаполісі люди все життя можуть не спускатися на землю

Відео з китайського мегаполіса Чунцін стали вірусними в тіктоці. Унікальність цього міста в тому, що його мешканці можуть працювати, відпочивати та навіть подорожувати, не торкаючись землі.

Цікаво, що більшість мешканців не уникають землі. У них просто навіть не виникає потреби спуститися "на найнижчий поверх", розповідає 24 Канал, посилаючись на Lad Bible.

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Що особливого в китайському мегаполісі

Це найбільш густонаселене місце на планеті – там живе 32 мільйони людей. Чунцін не дарма називають містом майбутнього, бо його футуристичний вигляд та унікальне архітектурне планування нагадують кадри з фільму "Той, хто біжить по лезу".

Мегаполіс привернув увагу користувачів соцмереж завдяки багаторівневості. У Чунціні стільки поверхів, будівель, що перетинаються, мостів та естакад, що орієнтація в просторі стає справжнім викликом.

Чому жити в Чунціні буває складно: дивіться відео

В одному з популярних роликів блогер показав, як складно визначити, на якому поверсі перебуваєш: "Здається, що я стою на звичайній площі, але якщо я пройду трохи далі, опинюся на 22-му поверсі".

Журналісти, які побували в мегаполісі, ділилися, що пересування тут нагадує лабіринт зі сходів, ескалаторів і ліфтів, які з'єднують різнорівневі вулиці.

Що кажуть користувачі

"Як це взагалі не руйнується?" – ставлять питання коментатори. Багато хто дивується, як у такому місті працює GPS.

Напевно, у карт має бути 3D-модель усіх вулиць, розташованих одна над одною,

– пишуть у коментарях.

Більшість користувачів шоковані плануванням, називаючи місто "логістичною головоломкою" та "ідеальним місцем для антиутопічного фільму".