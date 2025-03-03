Сім'ї пропонували 50 мільйонів австралійських доларів (30,4 мільйона доларів США). Однак господарі вирішили зберегти свій будинок і не піддалися на вмовляння, розповідає 24 Канал, почилаючись на Lad Bible.

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Сім'я живе у великому особняку серед купи новобудов

Ділянка, яка належить Заммітам, досить велика – площа становить 20 000 метрів квадратних. Будинок із під'їзною дорогою в стилі Віндзорського замку, зеленими галявинами, баскетбольним майданчиком і великим гаражем одразу привертає увагу. Його територія буквально оточена сучасною забудовою, що складається з безлічі однотипних будинків.

Колись навколо "непідкупних власників" були просторі поля, а якщо вирішували поселитися сусіди, то вони жили в рідкісних котеджах. На жаль, з часом район забудовувався, і тепер він став острівцем щільної забудови.

Сім'я продовжує відмовлятися від угод, попри високу ринкову вартість їхньої землі. На думку агентів, їхня нерухомість зараз коштує близько 60 мільйонів австралійських доларів.

Новобудови наче оточили чарівний особняк / Фото 7News

Забудовник міг звести там до 50 нових будинків

Представник міської ради наголосив, що влада не має планів щодо придбання цієї землі й не вела переговорів із власниками. Це роблять забудовники. Водночас місцеві жителі зазначають, що захоплюються стійкістю Заммітів.

Місцеві рієлтори розрахували, що забудовник зміг би розмістити на цій ділянці до 50 будинків. Одне житло коштувало б приблизно 1 мільйон австралійських доларів.

Сім'я однаково не планує розлучатися з будинком, а інтерес до їхньої нерухомості буде лише посилюватися. Це пов'язано зі стрімким зростання цін на нерухомість в Австралії.