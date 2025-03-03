Семье предлагали 50 миллионов австралийских долларов (30,4 миллиона долларов США). Однако хозяева решили сохранить свой дом и не поддались на уговоры, рассказывает 24 Канал, почитай на Lad Bible.

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Семья живет в большом особняке среди кучи новостроек

Участок, который принадлежит Заммитам, довольно большой – площадь составляет 20 000 метров квадратных. Дом с подъездной дорогой в стиле Виндзорского замка, зелеными лужайками, баскетбольной площадкой и большим гаражом сразу привлекает внимание. Его территория буквально окружена современной застройкой, состоящей из множества однотипных домов.

Когда-то вокруг "неподкупных владельцев" были просторные поля, а если решали поселиться соседи, то они жили в редких коттеджах. К сожалению, со временем район застраивался, и теперь он стал островком плотной застройки.

Семья продолжает отказываться от сделок, несмотря на высокую рыночную стоимость их земли. По мнению агентов, их недвижимость сейчас стоит около 60 миллионов австралийских долларов.

Новостройки как будто окружили волшебный особняк / Фото 7News

Застройщик мог возвести там до 50 новых домов

Представитель городского совета отметил, что власть не имеет планов по приобретению этой земли и не вела переговоров с владельцами. Это делают застройщики. В то же время местные жители отмечают, что восхищаются устойчивостью Заммитов.

Местные риелторы рассчитали, что застройщик смог бы разместить на этом участке до 50 домов. Одно жилье стоило бы примерно 1 миллион австралийских долларов.

Семья все равно не планирует расставаться с домом, а интерес к их недвижимости будет только усиливаться. Это связано со стремительным ростом цен на недвижимость в Австралии.