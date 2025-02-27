Жилье было в аварийном состоянии и требовало капитального ремонта. Мужчина решил не оттягивать реконструкцию, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на текток englishcountryestate.

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Что мужчина нашел под обоями

На видео видно, как мастер, стоя на стремянке, сдирает старые обои. За покрытием видны глубокие трещины, "разошлись" по всей стене.

Когда ты решаешь снять обои и оказывается, что именно они, возможно, держали дом в куче. Немного краски, и все будет хорошо,

– написал автор видео, что стало вирусным.

Огромные трещины на стенах / Скриншоты видео

Сообщение привлекло внимание многих пользователей, которые активно комментировали сюрприз под обоями:

Диагональные трещины над дверными проемами означают потенциально серьезные структурные проблемы;

Это критическое нарушение целостности;

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Некоторые комментаторы поделились своими историями о ремонте. Как выяснилось, многие пользователи были в похожей ситуации.

"Это я был в похожей ситуации месяц назад. Пришлось перештукатурить пол стены. Обои были отвратительны и еще фактурны, но после этого я понял, почему их не меняли ", – поделился один из зрителей.

Жуткая находка в 250-летнем доме

Новые владельцы старых или заброшенных домов часто находят там что-нибудь интересное. Удивительными находками поделилась в токтоке пользователь, по имени Амелия, которая приобрела 250-летний дом.

Женщина обнаружила старинные пенни Эдуарда VII 1904 года и таинственную золотую книгу. Там были старые портреты, фото дома и жуткие снимки с темными тенями в пустых комнатах. Пользователи предположили, что здание могло быть возведено на месте трагедии или восстановлено после пожара.