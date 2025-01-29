Все началось с того, что женщина заметила, что одна из досок пола шатается. Она решила поднять ее, чтобы выяснить причину. Что было дальше, 24 Канал рассказывает со ссылкой на тикток Амелии.

Читайте также Миллионеры были поражены, узнав, что фундамент их роскошного замка гнилой

Интересная находка и древнем доме

Женщина обнародовала в сети видео, в котором рассказала о своей находке. По словам Амелии, когда она подняла доску, которая шаталась, то была поражена. Ведь вместо обычного небольшого ремонта ее ждала находка странных предметов. Речь идет о пенни Эдуарда VII 1904 года и золотую книгу, спрятанной среди обломков.

Пробуя развернуть книгу, Амелия поняла, что ее страницы необычно грубые. Женщина пообещала очистить книгу, прежде чем продолжить исследования. Она также сообщила, что нашла старые гвозди и бумагу.

Женщина нашла под полом монету и древнюю книгу: смотрите видео

Видео стало вирусным

Ролик мгновенно стало вирусным, набрав 9,3 миллиона просмотров. Пользователи тиктока с нетерпением ждали, когда Амелия покажет, о чем же эта таинственная книга.

В следующих роликах Амелия рассказала, что обнаружила в книге старые портреты, изображения дома и жуткие снимки с темными тенями в пустых комнатах.

В книге были жуткие фото: смотрите видео

Как реагирует сеть

Пользователи начали активно обсуждать находку.

А вдруг, открыв книгу, вы выпустили то, что было на фотографиях?

– сказал один из них.

Другие предположили, что дом мог быть построен на месте трагедии или восстановлен после пожара. Другие же успокаивали Амелию, утверждая, что темные тени – лишь результат старения фото.

Однако сама Амелия призналась, что с момента находки чувствует себя неспокойно.