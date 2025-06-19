Попит зростає: чому в Києві стали популярними старі квартири

На вторинному ринку нерухомості у столиці спостерігається цікава тенденція. Покупці цікавляться старими квартирами більше, ніж новобудовами.

Експерти кажуть, що ціни на вторинку зростають через підвищений попит. Пропозиція наразі його не покриває, пише 24 Канал, посилаючись на ЕП.

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Що відбувається на ринку житла в Києві

Ринок первинної нерухомості зараз переживає не найкращі часи через брак робочої сили та підвищення цін на матеріали. Оскільки забудовники змушені переоцінювати житло, покупців це трохи відлякує. Вони не готові вкладати до 100% вартості квартири в її ремонт.

Так, є забудовники, які пропонують житло з ремонтом, але часто покупці нових квартир скаржаться на погану якість виконаних робіт. Саме тому шукачі житла надають перевагу вторинному ринку з готовим ремонтом.

За даними експертів, з початку 2025 року ця тенденція посилилася. За перші п'ять місяців 2025 року квартира на вторинному ринку почала в середньому продаватися за 45 днів, хоча раніше потрібно було 80 днів.

Це може свідчити про зростання попиту. Однією з причин може бути сезонність, яка на ринку нерухомості має сильний вплив. У 2024 році із січня по травень медіанна експозиція зменшилася на 30%: з 63-х до 48-ми днів,

– каже керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомості Оксана Остапчук.

За даними OLX, попит на вторинне житло з початку року зріс на 14%.

Чому популярні старі квартири

Популярність вторинного ринку зростає через кризу на первинному. За даними ЛУН, продажі у новобудовах за 2024 рік становили 17% від показників 2021-го. До повномасштабного вторгнення від 20% до 60% попиту на нове житло створювали інвестори, а зараз у Києві цей показник становить лише 13%.

Оскільки вторинним ринком цікавляться і звичайні покупці, і тепер ще інвестори, попит переважає пропозицію. За словами Оксани Остапчук, гарні квартири з ремонтом і в зручній локації швидко продаються.

Попит росте, варіанти з ремонтами поруч з метро на ринку надовго не затримуються. Пропозиції із завищеною ціною, у поганому стані, з незручними плануваннями та локаціями зазвичай продаються довше,

– додала експертка.

Щоправда, деякі покупці мають завищені очікування: "Люди хочуть придбати за 100 тисяч доларів квартиру в ближньому центрі з готовим ремонтом без вкладень і біля метро. Це складне завдання", – додала Остапчук.