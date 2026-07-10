Понад 4 тисячі людей повернуться додому: на Київщині відновили 18 багатоквартирних будинків

У Київській області завершили відновлення 18 багатоквартирних будинків, пошкоджених через війну. Понад 4 тисячі людей після цих робіт знову зможуть жити у власних домівках.

Скільки будинків уже відновили на Київщині

Ці будинки відновлювали за кошти держави, місцевих бюджетів та донорів фандрейзингової платформи UNITED24, повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Останні шість будинків відновили в Ірпінській, Бородянській, Гостомельській та Дмитрівській громадах. Загалом понад 4 000 людей знову мають можливість жити у власних домівках,

– написав Кулеба у соцмережах.

На відновлення 18 будинків спрямували понад 860 мільйонів гривень. Основну частину цієї суми зібрали через UNITED24 – понад 735 мільйонів гривень надійшли від донорів зі 110 країн світу. Решту коштів надали Фонд ліквідації наслідків збройної агресії та місцеві бюджети.

Київщина має один із найбільших обсягів руйнувань у країні: у регіоні пошкоджено або зруйновано понад 30 тисяч об'єктів, і близько 24 тисяч із них уже відновили. Окремо відновлюють багатоквартирні будинки, яких в області пошкоджено понад 2 100. Майже 1 700 таких будинків уже відремонтували.

Відновлені будинки на Київщині / Скриншоти 24 Каналу з відео Мінрозвитку

Нагадаємо, 8 липня уряд підтримав експериментальний проєкт зі створення національних бригад відновлення після російських атак. Такі бригади працюватимуть у громадах, де бракує власних сил для аварійних робіт: ремонтуватимуть пошкоджене житло, об'єкти водовідведення та мережі тепло-, водо- й електропостачання.