Як працюватимуть національні бригади відновлення

Як повідомив Олексій Кулеба, 8 липня уряд затвердив реалізацію експериментального проєкту.

Ми масштабуємо ефективний минулорічний досвід, коли залучили понад 2000 фахівців з усієї України для ліквідації наслідків обстрілів у столиці,

– пише міністр розвитку громад та територій.

Тепер подібний підхід хочуть застосовувати ширше, щоб громади могли швидше отримувати допомогу, коли власних сил для аварійних робіт бракує.

Національні бригади працюватимуть на об'єктах водовідведення, а також на мережах тепло-, водо- та електропостачання. Окремо бригади допомагатимуть відновлювати житлові будинки, пошкоджені внаслідок російських атак. Від швидкості таких робіт залежить, як швидко люди зможуть знову отримати базові послуги або користуватися своїм житлом.

Формування бригад координуватиме Укрзалізниця. До складу залучатимуть фахівців підприємств, які вже мають досвід аварійно-відновлювальних робіт. Працюватимуть вони за рішеннями Державної комісії з питань ТЕБ та НС разом з обласними військовими адміністраціями.

У 2026 році проєкт фінансуватимуть з резервного фонду держбюджету та місцевих бюджетів. Новий механізм має скоротити час ліквідації наслідків атак і допомогти громадам швидше реагувати на надзвичайні ситуації.

Нагадаємо, масована повітряна атака на Київ уночі 6 липня принесла нові руйнування та пожежі у кількох районах міста. Найбільше від обстрілу постраждали Подільський та Дарницький райони.

Також відомо, що уряд спрямує понад 3 мільярди гривень із резервного фонду держбюджету на відновлення житла у Вишневому. У Вишневому внаслідок атаки пошкоджено 280 житлових будинків.