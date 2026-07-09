Как будут работать национальные бригады по восстановлению

Как сообщил Алексей Кулеба, 8 июля правительство одобрило реализацию экспериментального проекта.

Мы расширяем масштабы эффективного опыта прошлого года, когда привлекли более 2000 специалистов со всей Украины для ликвидации последствий обстрелов в столице,

– пишет министр развития общин и территорий.

Теперь подобный подход планируется применять шире, чтобы общины могли быстрее получать помощь, когда собственных сил для аварийных работ не хватает.

Национальные бригады будут работать на объектах водоотведения, а также на сетях тепло-, водо- и электроснабжения. Отдельно бригады будут помогать восстанавливать жилые дома, поврежденные в результате российских атак. От скорости таких работ зависит, как быстро люди смогут вновь получить базовые услуги или пользоваться своим жильем.

Формирование бригад будет координировать "Укрзализныця". В их состав будут привлекаться специалисты предприятий, уже имеющие опыт аварийно-восстановительных работ. Работать они будут в соответствии с решениями Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС совместно с областными военными администрациями.

В 2026 году проект будет финансироваться из резервного фонда госбюджета и местных бюджетов. Новый механизм должен сократить время ликвидации последствий атак и помочь общинам быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации.

Напомним, массированная воздушная атака на Киев ночью 6 июля привела к новым разрушениям и пожарам в нескольких районах города. Больше всего от обстрела пострадали Подольский и Дарницкий районы.

Также известно, что правительство направит более 3 миллиардов гривен из резервного фонда госбюджета на восстановление жилья в Вишневом. В Вишневом в результате атаки повреждено 280 жилых домов.