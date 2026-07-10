Сколько домов уже восстановили в Киевской области

Эти дома восстанавливались за счет средств государства, местных бюджетов и доноров фандрайзинговой платформы UNITED24, сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Последние шесть домов восстановили в Ирпенской, Бородянской, Гостомельской и Дмитровской общинах. В целом более 4 000 человек снова имеют возможность жить в своих домах,

– написал Кулеба в соцсетях.

На восстановление 18 домов было направлено более 860 миллионов гривен. Основную часть этой суммы собрали через UNITED24 – более 735 миллионов гривен поступили от доноров из 110 стран мира. Остальные средства предоставили Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии и местные бюджеты.

Киевская область имеет один из самых больших объемов разрушений в стране: в регионе повреждено или разрушено более 30 тысяч объектов, и около 24 тысяч из них уже восстановлены. Отдельно восстанавливаются многоквартирные дома, которых в области повреждено более 2 100. Почти 1 700 таких домов уже отремонтированы.

Восстановленные дома в Киевской области / Скриншоты 24 Канала из видео Минразвития

Напомним, 8 июля правительство поддержало экспериментальный проект по созданию национальных бригад восстановления после российских атак. Такие бригады будут работать в общинах, где не хватает собственных сил для аварийных работ: они будут ремонтировать поврежденное жилье, объекты водоотведения и сети тепло-, водо- и электроснабжения.