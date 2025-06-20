У яких випадках краще почекати в продажем квартири, щоб угода була вигіднішою
- Є випадки, коли продаж квартири краще відкласти.
- Угода за таких умов може бути просто не вигідною.
Не кожному власнику продаж квартири зараз принесе очікувати прибуток. У деяких випадках з продажем краще почекати, бо потім угода може стати справді вигідною.
24 Канал, посилаючись на "Радіо Трек", розповідає, кому краще відкласти продаж і чому це, здавалося б, просте рішення може зберегти гроші.
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У яких випадках краще відкласти продаж квартири
- Житло розташоване в прифронтових регіонах
Продаж у прифронтових областях чи регіонах з високою частотою обстрілів, краще відкласти. Це Запорізька, Харківська, Миколаївська, Сумська та інші області.
Попит на житло в цих регіонах низький, а отже ціни часто нижчі у 1,5 – 2 рази, ніж до 2022 року. Якщо є можливість, то краще дочекатися стабілізації ринку – тоді шанси продати вигідно будуть вищими.
- Квартира перебуває на стадії будівництва
Це випадок інвесторів у нерухомість. Продаж "квартири на котловані" фактично завжди приносить менше прибутку, ніж готової квартири. У теперішній час зростає попит саме на вже завершені об'єкти, тож за можливості краще дочекатися здачі будинку в експлуатації, а тоді продати.
- Нерухомість тягне за собою борги
Борг за комунальні послуги не лише знижує шанси на успішний продаж квартири, а й загалом "знецінює" його. Таке житло часто стає причиною торгу, а відповідно й нижчої ціни. Тож заборгованість краще погасити заздалегідь.
- Якщо угода загалом може почекати
Експерти прогнозують, що після завершення активної фази війни попит на квартири стрімко зросте, а відтак і ціни. Якщо власнику не потрібні кошти терміново, продаж краще відкласти на більш вигідний ринковий період.