Трендові кольори 80-х повертаються в інтер'єри: які відтінки стануть популярними у 2025 році

Тренд на ретрокольори не згасає, а навпаки набирає обертів. Цього року популярними будуть знані відтінки 1980-х років.

Дизайнери кажуть, що ретрокольори – це спосіб наповнити дім ностальгійним натхненням і створити особистісний простір. Цей тренд не експерти вигадали, а сформували самі господарі, створюючи відповідний попит, розповідає 24 Канал, посилаючись на Homes & Gardens.

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Теракота

Куточок вітальні з теракотовою гамою 80-х / Фото Jennie Bishop

Теракотовий декор відповідає основним колірним тенденціям 80-х років. Тут дизайнерка Дженні Бішоп зі студії Gild облаштувала вітальню з теракотовим куточком, який, хоч і ретро, а має сучасний вигляд.

"1980-ті роки серйозно повертаються в інтер'єри, і цей простір є доказом того, що ретро може бути свіжим, а не кітчовим. Тепла теракота, лілові кольори та золотиста охра – усі класичні відтінки 80-х – тут переосмислені з насиченими текстурами, сміливими візерунками та мистецькою обробкою стін", – прокоментувала свою роботу дизайнерка.

Ніжно-рожевий

Кімната з гіпсовими рожевими стінами / Фото Benjamin Moore

Подібно до теракоти, м'який рожевий тиньк може створити витончений ретровигляд, не перевантажуючи кімнату яскравими відтінками.

Важливо обирати саме мʼякі, приглушені рожеві тони, а не "солодкі пастельні".

Лісовий зелений

Вітальня із синіми стінами та зеленим глянцевим каміном / Фото Benjamin Moore

Темні відтінки зеленого та бірюзового нагадують про багатошарові інтер'єри 80-х, але вони досить універсальні.

"Лісова зелень є ще одним ключовим відтінком, який повертається, особливо на кухнях, домашніх кабінетах і навіть спальнях", – кажуть дизайнери.

Фіолетовий

Фіолетова тумба у нейтральній вітальні / Фото Studio Duggan

Ідеї ​​фіолетових кімнат останнім часом відроджуються. Це сміливий колір, який нерозривно пов'язаний із гламуром дизайну 80-х. У сучасних інтер'єрах він має впевнений вигляд, а ще створює ефект несподіванки, навіть якщо його внесли тільки один раз.

Неоновий рожевий

Максималістська кімната з барвистим декором / Фото Nadia Watts Interior Design

Неонові кольори без уваги залишити не можна, переконують дизайнери. Останнім часом вони спостерігають за тим, як неоново-рожевий "проникає" у сучасні будинки. У 80-ті це був веселий і трохи бунтарський колір, а зараз це чудовий спосіб додати індивідуальності в інтер'єр.