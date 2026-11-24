В Україні хочуть змінити правила отримання та використання грошової компенсації на житло для ветеранів. Строк купівлі оселі пропонують скоротити до шести місяців, а захисникам з інвалідністю внаслідок війни першої групи – надати право на позачергову виплату коштів.

Скільки часу матимуть ветерани на купівлю житла

Наразі отримувачі компенсації мають рік на придбання квартири чи будинку з дня зарахування коштів на спеціальний рахунок. Цей строк пропонують скоротити до шести місяців, повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.

Виняток передбачений для захисників, які продовжують брати безпосередню участь у бойових діях. Вони зможуть використати компенсацію протягом воєнного стану та ще шести місяців після його припинення або скасування.

Хто з ветеранів зможе отримати компенсацію поза чергою

Особам з інвалідністю внаслідок війни першої групи пропонують виплачувати компенсацію поза чергою. Водночас обов'язковою умовою для отримання коштів залишається перебування на квартирному обліку. Відомості про заявників також вноситимуть до Єдиної інформаційно-аналітичної житлової системи після початку її роботи.

Кому можуть відмовити у компенсації на житло

Мінветеранів пропонує переглянути майнові вимоги до заявників та членів сімей, на яких розраховують компенсацію.

Підставами для відмови можуть стати:

наявність житла площею від 13,65 квадратного метра житлової площі на особу;

відчуження житла відповідної площі протягом останніх п'яти років;

отримання житлового ваучера для ВПО;

отримання житлового сертифіката за знищену нерухомість або компенсації на будівництво будинку;

отримання грошової компенсації на житло за іншими державними програмами.

Під час перевірки майнового стану не враховуватимуть знищене житло та нерухомість на тимчасово окупованих територіях і територіях активних бойових дій. Також не братимуть до уваги відчуження житла особами, які на момент укладення угоди ще не були членами сім'ї заявника.

Нагадаємо, в Україні понад 36 тисяч ветеранів-переселенців із тимчасово окупованих територій очікують на фінансування житлових ваучерів. Хоча комісії вже погодили понад 41 тисячу заяв, реальні виплати призупинилися.