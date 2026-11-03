Житлові ваучери на 2 мільйони: чому понад 36 тисяч ветеранів застрягли в черзі

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Хто вже отримав 2 мільйони та чому виникла затримка

За даними профільного міністерства на Урядовому порталі, оселі за програмою придбали лише 3 297 родин ветеранів-переселенців.

Стартовий державний ресурс у розмірі 6,6 мільярда гривень уже повністю вичерпано. Через це понад 36 тисяч захисників із погодженими сертифікатами змушені чекати на нові транші.

Зверніть увагу! Схвалення заявки комісією лише підтверджує право на державну підтримку, але не гарантує негайного отримання 2 мільйонів гривень на банківський рахунок. Ваучер є електронним платіжним документом, який не видають готівкою: гроші резервують виключно під конкретну угоду купівлі-продажу.

Як правильно забронювати 2 мільйони гривень у Дії

Претендувати на сертифікат можуть переселенці з тимчасово окупованих територій зі статусом учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, які не мають власного житла на підконтрольній території. Проте наявність сформованого ваучера в застосунку ще не запускає оплату.

Щоб не втратити шанс на купівлю квартири, ветеранам необхідно дотримуватися чіткого алгоритму дій:

Подати запит на бронювання: після схвалення ваучера потрібно окремо надіслати заявку на бронювання коштів у "Дії", адже черга формується саме за датою і секундою цього звернення;

після схвалення ваучера потрібно окремо надіслати заявку на бронювання коштів у "Дії", адже черга формується саме за датою і секундою цього звернення; Укласти угоду за 60 днів: щойно система підтвердить наявність фінансування, у покупця є рівно два місяці на пошук нерухомості, перевірку документів та підписання нотаріального договору;

щойно система підтвердить наявність фінансування, у покупця є рівно два місяці на пошук нерухомості, перевірку документів та підписання нотаріального договору; Не втратити бронь: якщо протягом 60 діб угоду не оформлено, гроші повертаються державі, а заявнику доведеться ставати в чергу повторно.

Юристка благодійного фонду "Стабілізейшен суппорт сервісез" Ольга Яковлева радить підбирати варіанти на вторинному чи первинному ринку завчасно. Військовослужбовцям, які перебувають на фронті й не можуть особисто відвідувати БТІ чи нотаріуса, варто заздалегідь оформити офіційну довіреність на близьких, оскільки передавати власний електронний цифровий підпис стороннім особам категорично заборонено.

Коли надійдуть нові транші на житлові ваучери

Маємо конкретну домовленість із Банком розвитку Ради Європи про залучення додаткових 4 млрд грн. Розраховуємо отримати перші 2 млрд грн до кінця цього року. Це дасть змогу підтримати ще близько тисячі родин. Наступного року плануємо залучити 10,1 млрд гривень міжнародної підтримки та бюджетних коштів, що допоможе близько 5 тисячам родин– зазначив міністр у справах громад, територій та ВПО Віталій Безгін.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна домовилася про залучення 80 мільйонів євро від Банку розвитку Ради Європи. Як повідомило Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України, підписання фінансової угоди заплановане на листопад 2026 року.