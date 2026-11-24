Adv

Сколько времени будет у ветеранов на покупку жилья

В настоящее время получатели компенсации имеют год на приобретение квартиры или дома со дня зачисления средств на специальный счет. Этот срок предлагается сократить до шести месяцев, сообщает Министерство по делам ветеранов Украины.

Исключение предусмотрено для защитников, которые продолжают принимать непосредственное участие в боевых действиях. Они смогут использовать компенсацию в течение военного положения и еще шести месяцев после его прекращения или отмены.

Кто из ветеранов сможет получить компенсацию вне очереди

Лицам с инвалидностью вследствие войны первой группы предлагают выплачивать компенсацию вне очереди. В то же время обязательным условием для получения средств остается нахождение на квартирном учете. Сведения о заявителях также будут вноситься в Единую информационно-аналитическую жилищную систему после начала ее работы.

Кому могут отказать в компенсации на жилье

Минветеранов предлагает пересмотреть имущественные требования к заявителям и членам семей, на которых рассчитывают компенсацию.

Основаниями для отказа могут стать:

наличие жилья площадью от 13,65 квадратного метра жилой площади на человека;

отчуждение жилья соответствующей площади в течение последних пяти лет;

получение жилищного ваучера для ВПЛ;

получение жилищного сертификата за уничтоженную недвижимость или компенсации на строительство дома;

получение денежной компенсации за жилье по другим государственным программам.

При проверке имущественного положения не будут учитываться уничтоженное жилье и недвижимость на временно оккупированных территориях и территориях активных боевых действий. Также не будет приниматься во внимание отчуждение жилья лицами, которые на момент заключения соглашения еще не были членами семьи заявителя.

Напомним, в Украине более 36 тысяч ветеранов-переселенцев с временно оккупированных территорий ожидают финансирования жилищных ваучеров. Хотя комиссии уже одобрили более 41 тысячи заявлений, реальные выплаты приостановлены.