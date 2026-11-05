Компенсація за зруйноване житло: як отримати виплати від держави та Реєстру збитків

Українці, чиє житло постраждало від російських ударів, можуть отримати державну компенсацію та водночас претендувати на міжнародні виплати. Навіть після отримання коштів за програмою "єВідновлення" право подати заяву до міжнародного Реєстру збитків зберігається.

Яку компенсацію можна отримати за програмою "єВідновлення"

Як пояснили у Міністерстві юстиції України, власники пошкоджених або зруйнованих квартир, приватних, садових і дачних будинків можуть отримати державну компенсацію за програмою "єВідновлення". Програма діє на підконтрольній Україні території, а право власності на житло має бути зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Держава диференціює фінансову допомогу відповідно до ступеня руйнування об'єкта:

до 200 тисяч гривень виділяють на проведення поточного ремонту оселі;

до 350 тисяч гривень становить максимальна планка на капітальний ремонт пошкодженої квартири;

до 500 тисяч гривень власники можуть отримати на капітальне відновлення приватного будинку.

Кошти надходять на спеціальну картку "єВідновлення" у банках-партнерах. Їх важливо вчасно використати: суми до 200 тисяч гривень діють протягом 12 місяців, а більші компенсації слід витратити за 18 місяців, освоївши перший транш упродовж першого року.

Що робити, якщо житло знищене повністю

Якщо нерухомість не підлягає відновленню, спеціальна комісія фіксує факт знищення майна. У такому разі громадяни отримують житловий сертифікат для придбання нової квартири чи будинку або грошову виплату для самостійної відбудови на власній земельній ділянці. Житловий сертифікат залишається чинним протягом 5 років із моменту нарахування, що дає час обрати оптимальний варіант на первинному чи вторинному ринку.

Щоб отримати сертифікат "єВідновлення", необхідно подати інформаційне повідомлення через застосунок Дія або звернутися до найближчого ЦНАПу, додавши опис руйнувань і фотографії. Крім загальнодержавних коштів, постраждалі власники житла можуть звернутися до місцевих органів самоврядування за локальною матеріальною допомогою.

Чому обов'язково треба подавати заяву до міжнародного Реєстру збитків

Отримання коштів за програмою "єВідновлення" не позбавляє права на майбутні репарації від країни-агресорки. Міжнародний Реєстр збитків (RD4U), створений за підтримки Ради Європи, відкрив прийом заяв за всіма 43 категоріями для фізичних, юридичних осіб і держави.

Подати заяву до Реєстру можна за 20 хвилин через портал Дія у розділі "Репарації: міжнародний Реєстр збитків". До електронного звернення додають акти ДСНС, протоколи поліції, технічні висновки та фотофіксацію руйнувань, засвідчуючи формою КЕП. Згодом ці документи передадуть до Міжнародної компенсаційної комісії для України.

Які ще житлові програми діють

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як працюють квартирний облік та компенсації за квадратні метри для захисників та ветеранів з інвалідністю. Крім того, міжнародні партнери спрямовують додаткові ресурси: Банк розвитку Ради Європи виділяє 80 мільйонів євро на житлові ваучери для переселенців, чиї домівки залишилися на тимчасово окупованих територіях.