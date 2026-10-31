Квартирний облік для військових: кому держава надає житло та хто може взяти гроші замість нього

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Підстави для внесення до квартирної черги

Згідно з роз'ясненням Міністерства у справах ветеранів, подати заяву можуть військові, особи з інвалідністю через війну, сім'ї загиблих бійців і вимушені переселенці. За інформацією профільного відомства, пільговий статус безпосередньо не гарантує місце у списку. Претендент на допомогу має довести, що його поточні житлові умови не відповідають державним стандартам.

Однією з головних підстав є дефіцит житлової площі з розрахунку на одну людину. Також стати в чергу дозволять, якщо в межах однієї кімнати змушені проживати кілька різних сімей або різностатеві громадяни віком від дев'яти років.

Зверніть увагу! Заявитися на покращення умов можливо і тоді, коли оселя не відповідає технічним чи санітарним правилам. Аналогічне право діє для мешканців гуртожитків або комунальних помешкань. Окремим фактором визнано важку хронічну недугу в когось із родичів, яка унеможливлює спільний побут. Крім того, на облік можуть претендувати орендарі, які офіційно винаймають дім чи квартиру за договором не менше п'яти років.

Пакет паперів та терміни розгляду звернення

Для старту процедури готується заява, підписана кожним повнолітнім членом сім'ї. До основного звернення слід додати довідки про офіційне місце проживання, папери про наявність пільги та відомості щодо перебування або відсутності на аналогічному обліку за місцем роботи. Переселенцям необхідно також подати дійсну довідку ВПО.

Зібрану документацію передають до Центру надання адміністративних послуг, виконавчого комітету місцевої ради або районної державної адміністрації в Києві за адресою проживання. На розгляд матеріалів державі надається один місяць.

Важливо! Після опрацювання заявнику надають письмову відповідь про включення до списку або аргументовану відмову. Громадянина закріплюють за загальною, першочерговою чи позачерговою чергою. Водночас сам факт реєстрації не гарантує негайного отримання ключів – доведеться дочекатися просування списку. Остаточний вердикт про передачу нерухомості виносить виконком, видаючи громадянину відповідний ордер на заселення.

Виплата компенсації замість квадратних метрів

Отримати грошовий еквівалент замість самого житла мають право далеко не всі бійці. Цей механізм поширюється лише на осіб з інвалідністю внаслідок війни I та II групи, а також на близьких загиблих захисників і захисниць.

Для призначення коштів висунуто дві суворі вимоги: заявники повинні обов'язково стояти на квартирному обліку, а площа їхнього наявного помешкання не повинна перевищувати 13,65 квадратного метра на одну людину.

До речі, Україна та Банк розвитку Ради Європи укладуть угоду на 80 мільйонів євро для фінансування житлових ваучерів для переселенців із тимчасово окупованих територій. Це дозволить спрямувати майже 4 мільярди гривень на купівлю осель для людей, чий дім зруйнований або захоплений ворогом.