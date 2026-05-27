Львівщина отримала понад 500 мільйонів на житло для військових і родин загиблих

Львівщина отримала 500,8 млн грн державної субвенції на забезпечення житлом військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих захисників. Кошти спрямують на компенсації за житло для окремих категорій громадян.

Як повідомляє департамент фінансів Львівської обласної військової адміністрації, гроші надійдуть до територіальних громад області через управління з питань ветеранської політики, яке розподілятиме субвенцію.

Хто зможе отримати компенсацію за житло?

Компенсації передбачені для членів сімей загиблих та померлих захисників і захисниць України, зокрема добровольців, які брали участь у захисті держави. Також виплати зможуть отримати родини військовослужбовців Збройних сил України, Нацгвардії, СБУ, інших військових формувань та правоохоронних органів.

Окремо кошти передбачили для людей з інвалідністю I та II групи, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил та заходах із відсічі й стримування російської агресії на Донеччині та Луганщині.

У Львівській ОВА повідомили, що кошти між громадами розподілятимуть відповідно до порядку та умов, затверджених Кабінетом Міністрів України. Фінансування спрямують на житлові компенсації для ветеранів, військовослужбовців та родин полеглих захисників.

Як військовим отримати житло?

У 2026 році військові можуть отримати житло через державну програму "єОселя" або стати у чергу на квартиру. За програмою "єОселя" військовослужбовці можуть оформити іпотеку під 3% річних. Придбати житло можна як на первинному, так і на вторинному ринку.

Щоб скористатися програмою, потрібно подати заявку через застосунок "Дія", обрати категорію "військовослужбовець" та дочекатися рішення банку. Після погодження кредиту можна обирати житло та укладати договір.

Також військові можуть отримати безплатне житло від держави. Для цього потрібно перебувати на квартирному обліку та мати щонайменше 20 років вислуги. Першочергове право на отримання квартир мають сім'ї загиблих військових та люди з інвалідністю.