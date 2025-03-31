Деяким категоріям людей заборонено купувати нерухомість в Україні: хто у чорному списку

В Україні в умовах воєнного стану діють суворі обмеження щодо купівлі-продажу житла. Основна їхня мета – захист нацбезпеки й запобігання проникненню в економіку капіталу, який пов'язаний з Росією.

Тому є певні категорії людей, яким в Україні не продають нерухомість. Деталі розповідає 24 Канал.

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Кому заборонено купувати нерухомість в Україні

Відповідно до постанови уряду, нотаріуси мають відмовляти у наданні послуг щодо купівлі житла певним категоріям людей:

громадяни Росії (винятки – ті, хто легально проживає в Україні);

юридичні особи, зареєстровані за російським законодавством;

українські компанії, у яких частка російських громадян чи держави-агресора становить 10% і більше;

іноземні компанії, якщо серед їхніх кінцевих бенефіціарів є Росія або її громадяни (з часткою від 10%).

Ці обмеження – частина політики України щодо захисту національних інтересів і майбутніх судових позовів проти держави-агресорки.

Нотаріуси можуть відмовити у реєстрації угоди

Якщо особа, яка потрапляє під обмеження, хоче оформити договір купівлі-продажу житла, нотаріус має обов'язок припинити нотаріальну дію.

Як пояснила "РБК-Україна" юристка Ярина Паш, перед процедурою купівлі-продажу нерухомості слід перевірити, ким насправді є власник. Це дозволить уникнути проблем із реєстрацією прав власності.

Однак цю заборону можна спробувати обійти за умов:

росіянин передає право продажу третій особі – нотаріус може виявити схему;

власник змінює громадянство – доволі довгий процес;

компанія змінює бенефіціарів – це також можна відстежити.

На практиці такі схеми часто розкривають, а угоди анульовують.



У купівлі житла відмовляють певним категоріям людей / Фото Depositphotos

Важливо. Як зазначила Ярина Паш, контроль за ринком нерухомості в умовах війни дуже важливий. Не можна допустити, щоб нерухомість опинилися в руках тих, хто прямо чи опосередковано підтримує агресора.

Перевірка нерухомості перед купівлею

Аби не потрапити в ситуацію, коли угоду визнають недійсною, покупцеві варто перевірити:

власника – можна зробити через Держреєстр речових прав на нерухоме майно;

чи є нерухомість у судовому процесі – в Єдиному державному реєстрі судових рішень;

чи є заборгованість за компослуги – через запит до місцевих комунальних служб;

чи немає проблем з документами – перевірка правовстановлювальних документів та їхньої відповідності законодавству.

Зауважимо, що продаж квартири може бути неможливим через певні фінансові обмеження, юридичні та господарські проблеми.