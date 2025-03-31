Деяким категоріям людей заборонено купувати нерухомість в Україні: хто у чорному списку
- В Україні заборонено продавати нерухомість громадянам Росії, юридичним особам, зареєстрованим за російським законодавством, та іноземним компаніям з російськими бенефіціарами.
- Нотаріуси перевіряють власників перед реєстрацією угоди, щоб уникнути порушень, і можуть відмовити у наданні послуг певним категоріям людей.
В Україні в умовах воєнного стану діють суворі обмеження щодо купівлі-продажу житла. Основна їхня мета – захист нацбезпеки й запобігання проникненню в економіку капіталу, який пов'язаний з Росією.
Тому є певні категорії людей, яким в Україні не продають нерухомість. Деталі розповідає 24 Канал.
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Кому заборонено купувати нерухомість в Україні
Відповідно до постанови уряду, нотаріуси мають відмовляти у наданні послуг щодо купівлі житла певним категоріям людей:
- громадяни Росії (винятки – ті, хто легально проживає в Україні);
- юридичні особи, зареєстровані за російським законодавством;
- українські компанії, у яких частка російських громадян чи держави-агресора становить 10% і більше;
- іноземні компанії, якщо серед їхніх кінцевих бенефіціарів є Росія або її громадяни (з часткою від 10%).
Ці обмеження – частина політики України щодо захисту національних інтересів і майбутніх судових позовів проти держави-агресорки.
Нотаріуси можуть відмовити у реєстрації угоди
Якщо особа, яка потрапляє під обмеження, хоче оформити договір купівлі-продажу житла, нотаріус має обов'язок припинити нотаріальну дію.
Як пояснила "РБК-Україна" юристка Ярина Паш, перед процедурою купівлі-продажу нерухомості слід перевірити, ким насправді є власник. Це дозволить уникнути проблем із реєстрацією прав власності.
Однак цю заборону можна спробувати обійти за умов:
- росіянин передає право продажу третій особі – нотаріус може виявити схему;
- власник змінює громадянство – доволі довгий процес;
- компанія змінює бенефіціарів – це також можна відстежити.
На практиці такі схеми часто розкривають, а угоди анульовують.
У купівлі житла відмовляють певним категоріям людей / Фото Depositphotos
Важливо. Як зазначила Ярина Паш, контроль за ринком нерухомості в умовах війни дуже важливий. Не можна допустити, щоб нерухомість опинилися в руках тих, хто прямо чи опосередковано підтримує агресора.
Перевірка нерухомості перед купівлею
Аби не потрапити в ситуацію, коли угоду визнають недійсною, покупцеві варто перевірити:
- власника – можна зробити через Держреєстр речових прав на нерухоме майно;
- чи є нерухомість у судовому процесі – в Єдиному державному реєстрі судових рішень;
- чи є заборгованість за компослуги – через запит до місцевих комунальних служб;
- чи немає проблем з документами – перевірка правовстановлювальних документів та їхньої відповідності законодавству.
Зауважимо, що продаж квартири може бути неможливим через певні фінансові обмеження, юридичні та господарські проблеми.