Інвестиції в нерухомість: у яких країнах Європи найвигідніше купувати житло у 2025 році

У деяких країнах Європи оренда житла приносить найбільше доходів. Згідно з дослідженням на початку 2025 року, є точно сім держав, де справді вигідно інвестувати в нерухомість.

У Центральній та Східній Європі на піку популярності на початку 2025-го перебували Угорщина та Литва. Дані Global Property Guide свідчать про те, що в цих країнах варто інвестувати в нерухомість, розповідає 24 Канал, посилаючись на Delfi.

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Литва, Естонія та Румунія – у топі

У столиці Литви, Вільнюсі, оренда житла в середньому дає 5,65% прибутку. У Литві загалом дорого винаймати квартиру – за 10 років ціни зросли більш ніж на 170% порівняно з 2015 роком.

Середній прибутковий податок у Литві дорівнює 15%. За даними Eurostat, у другому кварталі 2024 року ціни на оренду в країні зросли на 10%, якщо порівнювати з 2023-м. Ця тенденція, найімовірніше, збережеться.

На другому місці – Естонія, де середній прибуток становить 6,7%. Третє місце посідає Румунія, де додаткові витрати, пов'язані з купівлею житла, є незначні. Податки на доходи від оренди невеликі (10%), а прибуток становить 6,46% на рік.

Нерухомість у Вільнюсі / Фото Pexels

Які ще країни Європи назвали вигідними для інвестицій

До переліку також входить Ірландія, оскільки ціни на оренду там високі, щоправда, й податки немаленькі. Ця країна близька до кризи на ринку житла, бо кількість жителів збільшується, ціни на оренду зростають, а нерухомості будують небагато.

Вигідно також інвестувати у нерухомість в Угорщині, Словенії та Польщі, де оренда досить дорога й податки невеликі.

Згідно зі звітом, не варто інвестувати в нерухомість у Бельгії, Франції та Греції, оскільки прибуток там найменший. Наприклад, у Бельгії податки можуть становити половину вартості оренди.