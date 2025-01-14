Кухню Девіда та Вікторії Бекхемів назвали справжнім трендом, а цей дизайн легко повторити

Одноманітність і послідовність у дизайні кухонь відходить на другий план. Зараз цю кімнату намагаються зробити затишнішою та більш стильною, поєднуючи різні матеріали та текстури, як подружжя Бекхемів.

Поєднання різних матеріалів на кухні з метою додавання тепла та текстури – це урок на 2025 рік, переконують дизайнери. Однак Девід і Вікторія Бекхеми створили трендовий дизайн ще у 2022 році у своєму лондонському таунхаусі, розповідає 24 Канал, посилаючись на Homes & Gardens.

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Який вигляд має кухня Бекхемів

На кухні Девіда та Вікторії бачимо темні дерев'яні шафи з великим островом у центрі. А над ним висять мідні каструлі, які виконують естетичну функцію. Попри те, що дизайну два роки, дизайнери кажуть, що "це наше бачення для змішування матеріалів у 2025-му".

Експерти стверджують, що поєднанням різних матеріалів можна створити розумний і продуманий баланс, що візуально об'єднає простір. Як це зробити? Кухню радять умовно поділити на зони, а потім додати в кожну з них один спільний матеріал.

Потрібні точки з'єднання між металевими елементами, з, можливо, єдиним елементом, таким як кухонна витяжка або металеві двері. Наприклад, це може бути фурнітура та елементи сантехніки,

– каже американський дизайнер Боб Бейкс.

Який метал довершить кожен дизайн

Найкращим металом дизайнери вважають мідь, адже вона має вишуканий вигляд та є доступною. До того ж мідь – універсальний матеріал, який буде доречний на будь-якій кухні.

Мідь миттєво додає тепло в простір. Кована мідь додає текстури гладким, прохолодним матеріалам, таким як мармур. Мідь також є перехідним матеріалом і може легко переходити між стилями дизайну,

– прокоментувала американська дизайнерка Наомі Нейлсон.

До речі, Дженніфер Лопес також вирішила не ховати свій мідний посуд, а використала його як декор. Знаменитість подбала про окрему стійку поблизу робочого місця, де повісила каструлі та сковорідки.