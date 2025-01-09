На початку 2025 року з'являється новий тваринний принт, який привернув увагу світ дизайну. І це зебра, розповідає 24 Канал, посилаючись на Livingetc.
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Зебра в дизайні інтер'єру
Одразу може здатися, що принт зебри створить візуальне навантаження в інтер'єрі. Інакшими словами, це "занадто". Однак, якщо організувати все правильно, то зебра стане стильним акцентом поміж однотонних стін і меблів.
Зебра – це ризиковано, у хорошому сенсі! Це ідеальний баланс між сміливістю і актуальністю. З таким принтом можна справді зробити заяву,
– кажуть дизайнери.
Є багато способів додати зебру в інтерʼєр: за домогою чудових мармурових шпалер, дерев’яних візерунків, абстрактних килимів чи мʼяких меблів.
Чому цей принт у тренді? По-перше, зараз популярне все, що повʼязане з тваринами. По-друге, однотонний мінімалізм уже всім набрид, тож господарі намагаються додати характеру та індивідуальності своєму інтер'єру.
З настанням максималізму в дизайні інтер'єру та інтересом до дизайну, натхненного природою, принт зебри стає все популярнішим. Він наче сміливий, але все ще класичний,
– пояснюють експерти.
Дерев'яний стіл у принті зебри / Фото Day Trip Studio
Де використовувати такий принт
Дизайнери кажуть, що можна всюди: у спальні, вітальні, ванній кімнаті тощо.
Для маленької туалетної кімнати, а також для великої вітальні з високими стелями,
– каже шведська дизайнерка Елін Джігбрінг.
Вітальня з принтованим килимом / Rachel Ayotte
Зебру, як і будь-який інший принт, краще не доповнювати візерунками, щоб це змішування не зіпсувало дизайн. Це те саме, що до смугастої сорочки вдягати краватку в горошок.