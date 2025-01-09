На початку 2025 року з'являється новий тваринний принт, який привернув увагу світ дизайну. І це зебра, розповідає 24 Канал, посилаючись на Livingetc.

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Зебра в дизайні інтер'єру

Одразу може здатися, що принт зебри створить візуальне навантаження в інтер'єрі. Інакшими словами, це "занадто". Однак, якщо організувати все правильно, то зебра стане стильним акцентом поміж однотонних стін і меблів.

Зебра – це ризиковано, у хорошому сенсі! Це ідеальний баланс між сміливістю і актуальністю. З таким принтом можна справді зробити заяву,

– кажуть дизайнери.

Є багато способів додати зебру в інтерʼєр: за домогою чудових мармурових шпалер, дерев’яних візерунків, абстрактних килимів чи мʼяких меблів.

Чому цей принт у тренді? По-перше, зараз популярне все, що повʼязане з тваринами. По-друге, однотонний мінімалізм уже всім набрид, тож господарі намагаються додати характеру та індивідуальності своєму інтер'єру.

З настанням максималізму в дизайні інтер'єру та інтересом до дизайну, натхненного природою, принт зебри стає все популярнішим. Він наче сміливий, але все ще класичний,

– пояснюють експерти.

Дерев'яний стіл у принті зебри / Фото Day Trip Studio

Де використовувати такий принт

Дизайнери кажуть, що можна всюди: у спальні, вітальні, ванній кімнаті тощо.

Для маленької туалетної кімнати, а також для великої вітальні з високими стелями,

– каже шведська дизайнерка Елін Джігбрінг.

Вітальня з принтованим килимом / Rachel Ayotte

Зебру, як і будь-який інший принт, краще не доповнювати візерунками, щоб це змішування не зіпсувало дизайн. Це те саме, що до смугастої сорочки вдягати краватку в горошок.