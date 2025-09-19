На кухні Гвінет Пелтроу є деталь, яку дизайнери назвали "найгарячішим трендом сезону": що це
- Кухня Гвінет Пелтроу привернула увагу дизайнерів завдяки меблям.
- Їх експерти назвали "найгарячішим трендом осені" 2025 року.
- Річ найперше в текстурі, але також і в кольорі.
Кухня Гвінет Пелтроу справді особлива. Спочатку увагу дизайнерів привернув холодильник з прозорою дверцею. Тепер експерти кажуть, що її шафи – один із головних трендів осені.
Цього сезону популярними стають рифлені меблі. Тобто такі, що мають поверхню із заглибленнями та виступами, що чергуються між собою, розповідає 24 Канал з посиланням на Homes & Gardens.
Які меблі на кухні у Гвінет Пелтроу?
Акторка обрала якраз меблі з рифленням. Вони незначні, але в нейтральному інтер'єрі це якраз та невеличка деталь, яка додає візуальної цікавинки. А ще рифлене дерево на тлі "холодної" сучасної техніки наче оживляє кімнату.
Цієї осені теплі сучасні інтер'єри привертають увагу. Подумайте про темне дерево, рифлені деталі та насичений шоколадно-коричневий колір, які створюють вишукану, але водночас комфортну атмосферу, поєднуючи стиль з невимушеною легкістю,
– розповіла про тренди британська експертка Магдалина Герасінська.
Також дизайнери відзначили відтінок шаф на кухні Гвінет Пелтроу – вони кремово-сірі. Це сучасний, але водночас позачасовий тон, який балансує як із нейтральними, так і з блискучими акцентними. Наприклад, Магдалина Герасінська радила б додати металеву чи латунну фурнітуру.
Гвінет Пелтроу готує на кухні: відео
"Щоб оживити цей образ, додайте металеві акценти із золота, латуні або інших теплих металів, щоб миттєво додати нотку розкоші", – прокоментувала експертка.
Погляньте, які шафи для своїх кухонь обрали Демі Мур та Дакота Джонсон. Вони хоч і зовсім різні, але мають свій особливий шарм.
Які є тренди в інтер'єрі кухонь?
За спостереженнями авторів відомого британського журналу House Beautiful, основними трендами у 2025 році є:
меблі з натуральних матеріалів – від каменю (мармуру та граніту) до деревини (дуба та горіха);
меблі в земляних відтінках – зелений, темно-синій, червонуватий;
наявність відокремлених обідніх куточків;
наявність комори – як відокремленої, так і вбудованої;
багатофункціональний острів – і для приготування їжі, і для невимушених обідів;
візерункові легкі штори;
багатошарове освітлення;
латунна фурнітура.