На кухне Гвинет Пэлтроу есть деталь, которую дизайнеры назвали "самым горячим трендом сезона": что это
- Кухня Гвинет Пэлтроу привлекла внимание дизайнеров благодаря мебели.
- Ее эксперты назвали "самым горячим трендом осени" 2025 года.
- Дело прежде всего в текстуре, но также и в цвете.
Кухня Гвинет Пэлтроу действительно особенная. Сначала внимание дизайнеров привлек холодильник с прозрачной дверцей. Теперь эксперты говорят, что ее шкафы - один из главных трендов осени.
В этом сезоне популярной становится рифленая мебель. То есть такая, имеющая поверхность с углублениями и выступами, чередующиеся между собой, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Homes & Gardens.
Какая мебель на кухне у Гвинет Пэлтроу?
Актриса выбрала как раз мебель с рифлением. Она незначительная, но в нейтральном интерьере это как раз та небольшая деталь, которая добавляет визуальной изюминки. А еще рифленое дерево на фоне "холодной" современной техники как будто оживляет комнату.
Этой осенью теплые современные интерьеры привлекают внимание. Подумайте о темном дереве, рифленые детали и насыщенный шоколадно-коричневый цвет, которые создают изысканную, но одновременно комфортную атмосферу, сочетая стиль с непринужденной легкостью,
– рассказала о трендах британский эксперт Магдалина Герасинская.
Также дизайнеры отметили оттенок шкафов на кухне Гвинет Пэлтроу – они кремово-серые. Это современный, но одновременно вневременной тон, который балансирует как с нейтральными, так и с блестящими акцентными. Например, Магдалина Герасинская советовала бы добавить металлическую или латунную фурнитуру.
Гвинет Пэлтроу готовит на кухне:
"Чтобы оживить этот образ, добавьте металлические акценты из золота, латуни или других теплых металлов, чтобы мгновенно добавить нотку роскоши", – прокомментировала эксперт.
Какие есть тренды в интерьере кухонь?
По наблюдениям авторов известного британского журнала House Beautiful, основными трендами в 2025 году являются:
мебель из натуральных материалов – от камня (мрамора и гранита) до древесины (дуба и ореха);
мебель в земляных оттенках – зеленый, темно-синий, красноватый красноватый;
наличие обособленных обеденных уголков;
наличие кладовой – как обособленной, так и встроенной;
многофункциональный остров – и для приготовления пищи, и для непринужденных обедов;
узорчатые легкие шторы;
многослойное освещение;
латунная фурнитура.