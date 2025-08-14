Відома Марічка Падалко показала, який вигляд має її будинок за містом. Зокрема, українська телеведуча провела екскурсію своєю кухнею.

Про те, який вигляд має дім, який ведуча разом зі сім'єю використовує як дачу, 24 Канал розповідає з посиланням на відео "Радіо Люкс", зняте у межах проєкту "По хатах".

Зверніть увагу Басейн з фонтаном і 10 ванн: Анджеліна Джолі показала свій маєток

Який вигляд має кухня Марічки Падалко?

Світла й простора кухня телеведучої наповнена атмосферою тепла та домашнього затишку. У ній є великі двері, через які можна вийти на вулицю.

Хоча Марічка Падалко зізнається, що кулінарія – не її пристрасть, але час від часу, коли з'являється відповідний настрій, вона все ж стає до плити, аби порадувати родину смаколиками.

З цікавинок на кухні розташований сервант із колекцією сервізів, частину яких телеведучій подарували рідні.

У мене багато кавових чашок. Тут немає кавоварки, але, коли ми з чоловіком перепливали Босфор, придбали турку. Тепер у чоловіка є такий ритуал – на вихідні зварити мені каву,

– розповідає ведуча.

За словами Марічки Падалко, саме дача стає основним місцем для сімейних святкувань – тут більше простору і великий обідній стіл, якого бракує у київській квартирі.

Кухня Марічки Падалко / Скриншоти з відео

Що відомо про заміський будинок ведучої?

Телеведуча разом із чоловіком Єгором Соболєвим ще у 2006 році придбали земельну ділянку в одному з сіл поблизу Києва – мальовничому місці з чудовою природою та невеликим озером.

На цій ділянці подружжя збудувало дерев'яний будинок, який телеведуча називає проєктом свого чоловіка. Спорудження оселі розпочалося з нуля. На той час земля коштувала 20 тисяч доларів, а саме будівництво – приблизно 70 тисяч. Загальна сума витрат – приблизно 90 тисяч доларів.