Якщо раніше мати власне підземне укриття здавалося чимось незвичним, то у 2025 році це стало реальним для багатьох українців. Попри зростання цін, попит на бункери залишається стабільно високим.

Про ціни, типи бункерів, їхні особливості та чинники, які впливають на формування вартості таких споруд 24 Канал розповідає з посиланням на Новини.LIVE.

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Скільки коштують бункери в Україні?

За інформацією компанії Bunker Stroy, середня вартість приватного укриття площею 20 – 25 квадратних метрів коливається від 25 до 60 тисяч доларів. Ціна залежить від матеріалів, глибини залягання, конструкції та рівня внутрішнього обладнання.

Складніші системи, оснащені автономними джерелами енергії, вентиляцією, водопостачанням та фільтрацією повітря, можуть коштувати 100 – 150 тисяч доларів.

Найбюджетніші варіанти – металеві контейнери або бетонні капсули, які заглиблюються в землю на 2 – 3 метри. Їхня вартість стартує від 800 доларів за квадратний метр разом із монтажем.

Найбільший попит мають залізобетонні конструкції з герметичними дверима, вентиляційно-фільтраційною системою, двома виходами та спальними місцями. Їхня ціна – від 30 до 50 тисяч доларів.

Бункери преміумкласу – це вже повноцінне підземне житло: з кухнею, душем, спальнею, запасами їжі, системами очищення води та навіть сонячними панелями. Вартість таких укриттів може перевищувати 200 тисяч доларів.

До слова, у другій половині 2025 року очікується чергове зростання цін на будівельні матеріали. Аналітики прогнозують, що до кінця року ціни на невеликі укриття можуть зрости ще на 10 – 15%.



Бункер, який можна купити в Україні / Фото bunker-ok

З чого будують сучасні укриття?

Для будівництва приватних бункерів найчастіше використовують:

монолітний залізобетон – найбільш надійний і водночас найдорожчий варіант;

металеві контейнери з антикорозійним покриттям;

комбіновані конструкції зі сталі та склопластику;

армовані пластикові капсули, які легко та швидко монтуються.

Що є в бункері?

Сучасні укриття навіть у стандартній версії мають чималий набір необхідного для автономного проживання:

фільтр для очищення повітря (ручний або автоматичний);

герметичні двері;

система вентиляції;

генератор або сонячні панелі;

санвузол;

запаси води, продуктів і медикаментів;

мінімальний набір одягу й техніки.

У бункерах преміумкласу також можуть бути встановлені:

автономний Wi-Fi або супутниковий інтернет;

система відеоспостереження;

багаторівнева гідроізоляція;

водоочисні системи та резервуари для зберігання питної води.

Як оформлюють бункери з юридичного погляду?

Більшість приватних укриттів не реєструють як об'єкти нерухомості, оскільки їх вважають тимчасовими або технічними спорудами. Проте, якщо бункер інтегрований у будинок, його можна внести в технічний паспорт об'єкта.

Для будівництва окремого укриття часто достатньо подати повідомлення про початок робіт або скористатися спрощеною процедурою в межах будівельної амністії.