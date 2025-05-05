Аукціон проведуть 8 травня. Деталі про продаж бункера 24 Канал розповідає з посиланням на Daily Star.

Зверніть увагу Кім Чен Ин збудував на місці свого палацу ядерний бункер: з'явилися супутникові знімки

У Британії продають бункер

У селищі Дерсінгем, що у британському графстві Норфолк, продають рідкісний бункер часів Холодної війни – колишній пост Королівського спостережного корпусу Його вартість – 20 000 фунтів стерлінгів (понад 1,1 мільйона гривень).

Споруду побудували ще у 1957 році як частину національної мережі з понад 1 500 спостережних пунктів, розташованих по всій Британії. Головне призначення будівлі – виявлення ядерних атак і моніторинг їхніх наслідків у випадку конфлікту.

Пост у Дерсінгемі обслуговували 3 добровольців у формі. Вони працювали позмінно з моменту відкриття до розформування у 1991 році.

Який вигляд має споруда

Бункер складається із 2 кімнат, які з'єднані між собою металевою драбиною, яка веде на глибину приблизно 15 футів (4,57 метра). У меншій кімнаті був туалет, більшу ж використовували для ведення спостережень і відпочинку персоналу.

На території збереглася хижина типу Орлітт. Це – велика надземна споруда, яку використовували як пункт спостереження за можливими повітряними загрозами. У самому бункері досі є манекен – історичний артефакт, який є його родзинкою.

Який вигляд має бункер: Фото зі сайту Daily Star

В аукціонному домі зазначили, що бункер – цінність для колекціонерів і ентузіастів історії.

Це справді особлива можливість для тих, кого приваблюють об'єкти з історичним значенням. Він колись відігравав важливу роль в обороні країни та стане цінним надбанням для нового власника, який прагне зберегти історію,

– заявили там.

Схожі бункери, які розкидані по всій Британії, з роками або були зруйновані, або перебувають у незадовільному стані. Натомість бункер у Дерсінгемі дуже добре зберігся.