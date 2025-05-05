Аукцион проведут 8 мая. Детали о продаже бункера 24 Канал рассказывает со ссылкой на Daily Star.

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В Британии продают бункер

В поселке Дерсингем, что в британском графстве Норфолк, продают редкий бункер времен Холодной войны – бывший пост Королевского наблюдательного корпуса Его стоимость – 20 000 фунтов стерлингов (более 1,1 миллиона гривен).

Сооружение построили еще в 1957 году как часть национальной сети из более 1 500 наблюдательных пунктов, расположенных по всей Британии. Главное назначение здания – выявление ядерных атак и мониторинг их последствий в случае конфликта.

Пост в Дерсингеме обслуживали 3 добровольцев в форме. Они работали посменно с момента открытия до расформирования в 1991 году.

Как выглядит сооружение

Бункер состоит из 2 комнат, которые соединены между собой металлической лестницей, которая ведет на глубину примерно 15 футов (4,57 метра). В меньшей комнате был туалет, большую же использовали для ведения наблюдений и отдыха персонала.

На территории сохранилась хижина типа Орлитт. Это – большое надземное сооружение, которое использовали как пункт наблюдения за возможными воздушными угрозами. В самом бункере до сих пор есть манекен – исторический артефакт, который является его изюминкой.

Как выглядит бункер: Фото с сайта Daily Star

В аукционном доме отметили, что бункер – ценность для коллекционеров и энтузиастов истории.

Это действительно особая возможность для тех, кого привлекают объекты с историческим значением. Он когда-то играл важную роль в обороне страны и станет ценным достоянием для нового владельца, который стремится сохранить историю,

– заявили там.

Похожие бункеры, которые разбросаны по всей Британии, с годами или были разрушены, или находятся в неудовлетворительном состоянии. Зато бункер в Дерсингеме очень хорошо сохранился.