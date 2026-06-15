Не лише однокімнатна: де в Україні можна купити квартиру до 60 тисяч доларів

Бюджет до 60 тисяч доларів залишається одним із найреалістичніших для українців, які планують купити житло. У великих містах за ці гроші можна знайти квартиру, однак вибір сильно залежить від локації.

Де в Україні можна купити квартиру до 60 тисяч доларів?

За даними аналітиків DIM.RIA, саме бюджет до 60 тисяч доларів сьогодні найбільше відповідає реальним можливостям більшості покупців житла в Україні.

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У травні близько 30% усіх пропозицій на ринку припадали на діапазон від 30 до 60 тисяч доларів. Цей сегмент також залишається одним із найпопулярніших серед покупців.

Майже половина таких об'єктів – однокімнатні квартири, а саме 49%. Найскладніше знайти квартиру до 60 тисяч доларів у Києві та Львові. У цих містах на такий ціновий сегмент припадає лише близько 10% від загальної кількості пропозицій. Через це вибір для покупців із таким бюджетом суттєво обмежений.

До того ж у Києві та Львові більшість доступних варіантів – це однокімнатні квартири. У Києві їхня частка в сегменті 30 – 60 тисяч доларів становить 67%, а у Львові сягає 87%. Тим, хто шукає більшу площу або двокімнатне житло, частіше доводиться збільшувати бюджет або розглядати інші міста.

В Одесі понад половину квартир у цьому діапазоні також становлять однокімнатні – 57%. Водночас ще 27% пропозицій припадає на двокімнатні квартири, тому вибір для покупців тут ширший, ніж у Києві чи Львові.

Девелопер РІЕЛ продовжує реалізацію ЖК Brother у Дарницькому районі Києва в межах концепції Riel Family Style. Проєкт поєднує функціональні планування, безпечний внутрішній простір та автономні інженерні рішення для щоденного комфорту. Локація з активним попитом на оренду робить його привабливим як для проживання, так і для інвестування.

Більше можливостей для вибору є у Дніпрі та Харкові. Близько чверті об'єктів у межах 30 – 60 тисяч доларів становлять однокімнатні квартири. Найбільша частка припадає на двокімнатне житло: у Дніпрі таких пропозицій 35%, а в Харкові – 40%.

Крім того, у Дніпрі та Харкові приблизно кожна четверта пропозиція в цьому ціновому сегменті – трикімнатна квартира. Для покупців, які розглядають житло більшої площі, ці міста дають більше варіантів у межах бюджету до 60 тисяч доларів.

Скільки українці готові витратити на купівлю житла у 2026 році?

Понад половина українців планують купити нерухомість у 2026 році. За результатами дослідження DIM.RIA, про такий намір заявили 51,1% опитаних.

Найбільше потенційних покупців розраховують на житло в середньому ціновому сегменті. Так, 43,1% українців готові витратити на квартиру чи будинок від 30 до 60 тисяч доларів. Ще 33,3% шукають варіанти вартістю до 30 тисяч доларів.

Фактично понад три чверті покупців орієнтуються на нерухомість до 60 тисяч доларів. Значно дорожчі об'єкти розглядає лише невелика частина опитаних.