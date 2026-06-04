Харків дивує: чому підскочили ціни на квартири в прифронтовому місті

Попри безпекові ризики, у Харкові зростають ціни на квартири. Ринок нерухомості в місті довгий час перебуває під тиском через війну, однак нині демонструє ознаки стабілізації.

Чому в Харкові дорожчають квартири?

Попит на житлову нерухомість у Харкові дещо пожвавився, а ціни після значного просідання пішли вгору. Ринок у місті залишається дуже чутливим до безпекової ситуації. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

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За даними ЛУН, вартість квартир на вторинному ринку Харкова впродовж року зросла. Аналітики компанії наводять таку статистику медіанних цін на житло в місті станом на 3 червня:

1-кімнатні квартири – 24 тисячі доларів (+9% за рік);

(+9% за рік); 2-кімнатні квартири – 40 тисяч доларів (+5% за рік);

(+5% за рік); 3-кімнатні квартири – 51 тисяча доларів (+4% за рік).

Експертка Вікторія Берещак говорить, що видимість стрімкого підвищення цін на квартири в Харкові можна пояснити ефектом "низької бази". Експертка наводить такий приклад: якщо квартиру, яка раніше коштувала 60 – 70 тисяч доларів, продавали за 25 – 30 тисяч, то повернення до ціни 35 – 40 тисяч доларів виглядає як значне зростання у відсотках.

Вікторія Берещак, оглядачка ринку нерухомості Харківський ринок зараз дуже емоційний і водночас спекулятивно чутливий. Після глибокого просідання цін у 2022 – 2023 роках навіть обмежене пожвавлення попиту за рахунок родин військових, внутрішньої міграції статистично виглядає як різке зростання.

Вікторія Берещак додає, що невелика частина покупців нині вкладається в харківську нерухомість як у ринок із потенціалом відкладеного відновлення. Подібно до того, як інвестори після криз заходять в активи на мінімальних значеннях.

Цей ринок залишається одним із найбільш залежних від безпекового фактору, тому будь-які прогнози тут дуже чутливі до військової ситуації,

– підсумовує оглядачка.



Фактором пожвавлення ринку нерухомості в Харкові є також компенсація за втрачене житло в межах "єВідновлення". Фахівці агентства SoftLoft, яких цитує finance.ua, наводять дані про те, що станом на початок квітня 70% угод в місті здійснювали за сертифікатами цієї державної програми.

Яка ситуація на первинному ринку житла в Харкові?

На первинці в Харкові ситуація залишається складнішою. На початку червня вартість квадратного метра в новобудовах міста переважно знизилася, повідомляють аналітики ЛУН. Зокрема, за останні пів року ціни в доларах упали на 5 – 11% залежно від класу житла.

Попит на квартири в Харкові оцінюють як обмежений з огляду на близькість до фронту. У річному вимірі статистика цін на житло від забудовників демонструє зростання.

Квадратний метр у класі "економ" коштує близько 25 тисяч гривень, подорожчавши на 18% за рік. У сегменті "комфорт" ціна зросла на 20% – до 28 тисяч гривень за квадратний метр, а у класі "бізнес" вона становить близько 36 тисяч гривень, що на 6% більше, ніж торік.