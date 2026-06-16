Старі квартири можуть бути дорожчими за новобудови: яке житло цінується найбільше

Квартира у старому будинку може бути не дешевшою альтернативою, а дорожчим і дефіцитним варіантом. Найбільше покупці цінують локацію, архітектуру, високі стелі та інші деталі, які складно знайти в новобудовах.

Які квартири старого фонду цінуються найбільше?

Найбільшу ринкову та інвестиційну цінність мають квартири, які складно повторити в сучасному будівництві, розповіла оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

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Передусім це житло в історичних будинках у центральних районах великих міст, якщо такі об'єкти добре збереглися або пройшли реставрацію.

До цієї ж категорії належать класичні сталінки. Їх цінують за простір, міцні конструкції та зручне розташування у районах, де вже є транспорт, школи, магазини, парки та інша інфраструктура.

Попит на такі квартири тримається через обмежену пропозицію. Нові історичні будинки вже не з'являються, а тому кількість якісних об'єктів у старому фонді фактично не збільшується.

Ціна такого житла може рости через:

великі вікна;

високі стелі;

товсті цегляні стіни;

хорошу шумоізоляцію;

розташування в районах із давно сформованою інфраструктурою.

У Києві, Львові та Одесі квартири в доглянутих історичних будинках часто коштують дорожче, ніж житло комфорт-класу в сучасних ЖК. У Києві ціна таких квартир може сягати 2 300 – 2 500 доларів за квадратний метр. Для порівняння, середня вартість квадратного метра на первинному ринку становить близько 1 750 доларів.

Чому старе житло може бути дорожчим за новобудову?

Перспективними залишаються не всі старі будинки. Найкраще ціну тримають об'єкти, де провели комплексну модернізацію: оновили фасади й покрівлю, замінили інженерні мережі, відремонтували під'їзди та модернізували ліфти.

Після таких робіт старий фонд може конкурувати з новобудовами за комфортом. Водночас він зберігає свої головні переваги: центральне або зручне розташування, сформоване середовище та інфраструктуру, яку не треба чекати роками.

На ціну старого житла впливає не лише вік будинку. Важливішими стають унікальність, технічний стан, якість управління та готовність співвласників вкладатися в оновлення.

Єдиного сценарію для всього старого фонду не буде. Ліквідні квартири в історичних будинках, якісних сталінках, центральних районах і модернізованих будинках можуть утримувати ціну або дорожчати разом із ринком.

Натомість квартири у зношених будинках без ремонту поступово втрачатимуть позиції. Якщо будинок не оновлювати, витрати на його утримання зростатимуть, а покупці менш охоче вкладатимуть гроші в таку нерухомість.

Як впливає рік забудови на вартість оренди?

Найвищі орендні ставки в Києві зафіксовані у дореволюційних будинках та новобудовах. Натомість квартири у хрущовках і панельках залишаються найдоступнішими незалежно від кількості кімнат.

Оренда однокімнатної квартири у сталінці обійдеться в середньому у 18 тисяч гривень, а у будівлях, зведених у 1991 – 2010 роках, – у 15 тисяч гривень. Найнижчі ставки спостерігаються у хрущовках та панельних будинках – 12 та 11 тисяч гривень відповідно.