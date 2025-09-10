У більшості регіонів однокімнатні квартири у середньому продають за більш ніж 25 тисяч доларів. Однак у деяких областях можна знайти й дешевше житло.

Де саме на початку вересня 2025 року можна купити квартиру за 25 тисяч доларів і дешевше, 24 Канал розповідає з посиланням на дані порталу ЛУН.

Де шукати доступне житло?

Станом на 10 вересня на вторинному ринку нерухомості ще можна знайти однокімнатні квартири за ціною до 25 тисяч доларів у таких містах:

Херсон – середня ціна – 14,3 тисячі доларів (за останні пів року ціни не змінилися);

Запоріжжя – 16 тисяч доларів (за останні пів року ціни знизилися на 9%);

Миколаїв – 20 тисяч доларів (падіння цін на 2%);

Суми, Харків – 22 тисячі доларів (подорожчання за останні 6 місяців на 2% і 7% відповідно).

Крім того, на цю суму можна купити і двокімнатні квартири, зокрема у Херсоні та Запоріжжі. Середні ціни на такі помешкання становлять 23 тисячі доларів.



У Запоріжжі нерухомість – одна з найдешевших в Україні / Фото zagorodna.com

Невисока вартість квартир у цих містах переважно зумовлена їхньою географічною близькістю до зони бойових дій.

Зауважимо, що йдеться саме про середні ціни. Тобто в інших регіонах України також можна купити житло на цей бюджет. Але в ньому будуть обмеження щодо розташування, площі, ремонту тощо.

Чи є бюджетне житло у Львові – одному з найдорожчих міст України?

У Львові можна знайти бюджетне житло – ціни стартують від 30 – 33 тисяч доларів. Це здебільшого найпростіші варіанти без урахування смартквартир.

Наприклад, у Залізничному районі продають кімнату в гуртожитку з косметичним ремонтом і спільною кухнею та ванною. Житло потребує оновлення, але залишається привабливим за свою ціну.