За даними OLX, зараз на ринку Львова реально знайти квартиру і за 30 – 33 тисячі доларів. Власне, це найнижча середня ціна коливається у такому діапазоні, якщо не враховувати крихітні смартквартири. 24 Канал, посилаючись на дані оголошень, розповідає, яке житло пропонують за такі гроші.

Яку квартиру продають у Львові за 30 тисяч доларів?

На Братів Климових, а це Залізничний район, пропонують квартиру в будинку гуртожиткового типу. Це дві кімнати площею майже 30 квадратних метрів. Кухня та ванна кімната залишаються для мешканців спільними.

Дешева квартира у Львові / Фото OLX

На фото видно, що у квартирі зробили косметичний ремонт, але меблі там старі. Над "стилем" новим власникам доведеться попрацювати, але загалом це гарна квартира на свої гроші.

Яку квартиру пропонують за ціною 33,5 тисячі доларів?

У районі Галицького перехрестя продають однокімнатну квартиру площею майже 35 квадратів. За ці гроші власник вже матиме власну ванну кімнату з душем. На фото видно, що подекуди ремонт у помешканні освіжили.

Бюджетна квартира у Львові / Фото OLX

Індивідуальне опалення,поміняні всі вікна, якісні вхідні двері, своя зроблена свердловина на чисту воду, балкон, є підвал. Одразу поруч нова школа,

– вказано в оголошенні.

Ще однією перевагою цієї квартири є наявність власної земельної ділянки площею 7,5 сотих. Вона розташована одразу за будинком.