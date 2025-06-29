Кредит на житло за кордоном: як українцям отримати позику у Великобританії

Попри те, що у Великій Британії щороку зростають ціни на нерухомість, це свідчить про те, що країну слід розглядати як варіант для інвестування, зокрема й для українців. Ставку можна зробити як на проживання, так на отримання пасивного доходу від оренди.

Як нагадують в Finance.ua, лише наприкінці 2024 року ціни на житло у Великобританії зросли на майже 5% порівняно з аналогічним періодом у 2023 році, передає 24 Канал.

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Що з цінами на житло у Великобританії

Відтак середня вартість житла у країні становить десь 270 тисяч фунтів стерлінгів, або ж близько 335 тисяч доларів.

Наразі найбільше подорожчання нерухомості очікується на північному заході Англії – 29,4%,

В Шотландії натомість на 25,8%, де житло доступніше, а боргове навантаження на іпотечних позичальників менше.

Зауважте! Очікується, що у найближчі 5 років вартість нерухомості у цій країні зросте ще майже на 25%.

Водночас для тих, хто має бажання купити житло у Великобританії, але для цього у нього недостатньо коштів, існують програми кредитування.

Розмір іпотечної ставки в середньому становить 3 – 5%. Але покупцям треба буде готовим сплатити початковий внесок у розмірі 25%, йдеться у виданні.

Для того, щоб іноземець отримав позику, потрібно:

мати візу, що дозволяє тривале перебування,

стабільний дохід,

позитивна кредитна історія.

Важливо! Англійські банки можуть погодити кредит на максимальний термін у 25 років, але валюта, у якій надають кредит, фунти стерлінгів.

Як отримати кредит на житло українцям

До речі, позитивні історії, коли українці отримують кредит на житло, вже були, але для цього потрібно знайти кредитора, який погодить позику. За спонсорською візою видають кредит два банки – HSBS та Barcley.