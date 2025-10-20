Порівняно з вереснем 2024 року, ціни на довгострокову оренду значно збільшилися. Вартість купівлі квартири також підвищилася, але подекуди спостерігається незначне зниження.

Цьогоріч оренда та купівля квартир поблизу Києва збільшилась у середньому на 22% та 12% відповідно, пише 24 Канал з посиланням на OLX.

Як змінилися ціни на довгострокову оренду у передмісті Києва?

Цьогоріч у вересні найдорожча оренда однокімнатної квартири була у Софіївській Борщагівці та Гатному. Ціна оренди підвищилася на 15% та 11% відповідно, а середня вартість становила 15 тисяч гривень.

Найнижчою середня ціна оренди була у Боярці – 8 тисяч гривень, що на 14% більше, ніж у вересні минулого року.

Найбільше підвищення вартості оренди цьогоріч було зафіксовано у:

Гостомелі – 11 тисяч гривень, що на 37,5% вище.

Ірпені – 14 тисяч гривень, що 22% вище.

Оренда двокімнатної квартири у Гатному становила 22 тисячі гривень. Ціна оренди підвищилась на 47%, що є найбільшим зростанням порівняно з вереснем 2024 року.

Середня вартість у Крюківщини та Софіївській Борщагівці становила 20 тисяч гривень, ціна змінилася на 27% та 18%.

Найнижча вартість оренди двокімнатної квартири була зафіксована у Боярці та Борисполі – 12 тисяч гривень, що більше на 9% та 20% відповідно.

Як змінилися ціни на купівлю вторинки поблизу Києва?

Найвища вартість однокімнатних квартир була зафіксована у:

Петропавлівській Борщагівці +16% – 2,4 мільйона гривень;

Софіївці Борщагівській +12% – 2,5 мільйона гривень;

Чабанах +9% – 2,3 мільйона гривень.

Цьогоріч найдешевші однокімнатні квартири знаходяться у Димерці. Середня вартість такої квартири становить 969 тисяч гривень, що на 16% більше, ніж у вересні 2024.

У Гостомелі й Боярці середня ціна 1,2 мільйона гривень, що на 15% і 0,5% вище. У Бучі та Ворзелі ціни, навпаки, знизились на 2,5% та 2% відповідно. Однокімнатна квартира у Бучі цьогоріч коштує 1,5 мільйона гривень, у Ворзелі – 1,4 мільйона гривень.

Найвищу середню вартість двокімнатних квартир зафіксували у:

Петропавлівській Борщагівці +19% – 3,5 мільйони гривень;

Софіївській Борщагівці +11% – 3,5 мільйони гривень;

Крюківщині +25% – 3,4 мільйона гривень.

Найдешевші двокімнатні квартири, як і однокімнатні, – у Димерці. Середня вартість становить 1,4 мільйона гривень. Це було найбільше зростання ціни порівняно з вереснем 2024 року, середня ціна збільшилася на 44%.

Гатне та Нові Петрівці стали винятками, там середня вартість двокімнатної квартири знизилась на 4,5%. Двокімнатні квартири пропонують у Гатному за 3,1 мільйона гривень, у Нових Петрівцях – за 2,7 мільйона гривень.

Як змінились ціни на ринку первинки?