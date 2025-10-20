Цьогоріч оренда та купівля квартир поблизу Києва збільшилась у середньому на 22% та 12% відповідно, пише 24 Канал з посиланням на OLX.
Дивіться також Ціна – 20 тисяч доларів: магазин продає будинок, який можна встановити за годину
Як змінилися ціни на довгострокову оренду у передмісті Києва?
Цьогоріч у вересні найдорожча оренда однокімнатної квартири була у Софіївській Борщагівці та Гатному. Ціна оренди підвищилася на 15% та 11% відповідно, а середня вартість становила 15 тисяч гривень.
Найнижчою середня ціна оренди була у Боярці – 8 тисяч гривень, що на 14% більше, ніж у вересні минулого року.
Найбільше підвищення вартості оренди цьогоріч було зафіксовано у:
- Гостомелі – 11 тисяч гривень, що на 37,5% вище.
- Ірпені – 14 тисяч гривень, що 22% вище.
Оренда двокімнатної квартири у Гатному становила 22 тисячі гривень. Ціна оренди підвищилась на 47%, що є найбільшим зростанням порівняно з вереснем 2024 року.
Середня вартість у Крюківщини та Софіївській Борщагівці становила 20 тисяч гривень, ціна змінилася на 27% та 18%.
Найнижча вартість оренди двокімнатної квартири була зафіксована у Боярці та Борисполі – 12 тисяч гривень, що більше на 9% та 20% відповідно.
Як змінилися ціни на купівлю вторинки поблизу Києва?
Найвища вартість однокімнатних квартир була зафіксована у:
- Петропавлівській Борщагівці +16% – 2,4 мільйона гривень;
- Софіївці Борщагівській +12% – 2,5 мільйона гривень;
- Чабанах +9% – 2,3 мільйона гривень.
Цьогоріч найдешевші однокімнатні квартири знаходяться у Димерці. Середня вартість такої квартири становить 969 тисяч гривень, що на 16% більше, ніж у вересні 2024.
У Гостомелі й Боярці середня ціна 1,2 мільйона гривень, що на 15% і 0,5% вище. У Бучі та Ворзелі ціни, навпаки, знизились на 2,5% та 2% відповідно. Однокімнатна квартира у Бучі цьогоріч коштує 1,5 мільйона гривень, у Ворзелі – 1,4 мільйона гривень.
Найвищу середню вартість двокімнатних квартир зафіксували у:
- Петропавлівській Борщагівці +19% – 3,5 мільйони гривень;
- Софіївській Борщагівці +11% – 3,5 мільйони гривень;
- Крюківщині +25% – 3,4 мільйона гривень.
Найдешевші двокімнатні квартири, як і однокімнатні, – у Димерці. Середня вартість становить 1,4 мільйона гривень. Це було найбільше зростання ціни порівняно з вереснем 2024 року, середня ціна збільшилася на 44%.
Гатне та Нові Петрівці стали винятками, там середня вартість двокімнатної квартири знизилась на 4,5%. Двокімнатні квартири пропонують у Гатному за 3,1 мільйона гривень, у Нових Петрівцях – за 2,7 мільйона гривень.
Як змінились ціни на ринку первинки?
- Вартість первинної нерухомості підвищується попри війну в Україні. Найбільші зміни в цінах на новобудови мають області заходу України, які раніше були менш привабливими для покупців.
- Мінімальна вартість однокімнатної квартири на первинці коливається від 1 до 2,5 мільйона гривень в різних містах. За словами експертів, зростання ціни квадратного метра в новобудовах відбувається через підйом вартості енергоносіїв.